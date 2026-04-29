La trastienda del acto: la advertencia por el “exterminio” de Europa, el abrazo con Caputo y un grito que incomodó a Milei

“Fíjense el quilombo que tiene Europa hoy. Tenía quebrado el sistema previsional mientras proponía la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer y al mismo tiempo promovía el ingreso de extranjeros”, afirmó Javier Milei, este martes, durante una charla que compartió con el economista Juan Carlos de Pablo. Para el Presidente, la conjugación de ambos fenómenos, abortos e inmigrantes, puso a ese continente “al borde del exterminio”.

La exposición, que se extendió por casi una hora y fue moderada por el diputado Adrián Ravier, tuvo como título “Keynes y la Teoría General”, se desarrolló en el Palacio Libertad (ex-CCK) y estuvo centrada en la crítica al modelo económico keynesiano.

El Presidente cuestionó al progresismo que gobierna los países donde se aplica la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que “los verdes los matan [a los bebes] antes de nacer”.

En otro de tramo de su exposición, el mandatario reiteró que la tasa inflacionaria de la Argentina “inexorablemente va a caer”. Y amplió: “La demanda de dinero se está recuperando; por lo tanto, si no emitimos, o el que emitimos para comprar dólares lo sacamos por otra ventanilla, la tasa inflacionaria hacia delante va a caer”.

“Durante el último semestre del año pasado, se desplomó la demanda de dinero y eso hizo saltar el nivel de precios. Al saltar el nivel de precios, la dinámica inflacionaria muestra un salto", planteó Milei.

Más adelante le hizo una chanza al peronismo al afirmar que los funcionarios del Gabinete son “compañeros de trabajo” y no “compañeros”, como los había presentado Ravier.

La exposición fue interrumpida brevemente mientras el Presidente hablaba de la eventual caída de inflación y luego de la intervención de uno de los asistentes al evento.

“No es el lugar, maestro, de vuelta. No es el lugar”, reaccionó Milei, tras un comentario que no quedó registrado por la transmisión oficial del evento. “Pará, pará, pará”, intervino De Pablo, para que el Presidente volviera a llamar al orden. “No es el lugar. No es el lugar. No es el momento, ni el lugar. No es el momento ni el lugar. Es decir, no es el momento ni el lugar. Profe, por favor”.

La pregunta que incomodó a Milei durante una charla en el Palacio Libertad

La de este martes fue la segunda presentación pública del mandatario esta semana, luego de su paso, el luines por la noche, por la cena de la Fundación Libertad, donde dio el discurso central. Pero toda la atención estará puesta en su tercera intervención, este miércoles, cuando acompañe al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su paso por el Congreso para el informe de gestión. Luego de ese evento, clave para el Gobierno, Milei dará el discurso de cierre en ExpoEfi.

Al entrar al Palacio Libertad, ante un auditorio repleto, Milei saludó a los ministros de su Gabinete, que mostraron asistencia casi perfecta, a su hermana y a Santiago Caputo, al que le dedicó un fuerte abrazo. Un gesto que buscó bajar decibeles a la disputa encarnizada del sector del asesor presidencial con la tropa de la secretaria general de Presidencia.

Además de los ministros Carlos Presti, de Defensa; Diego Santilli, de Interior; Alejandra Monteoliva de Seguridad; Luis Caputo, de Economía, estuvo el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

No asistió Adorni, que mañana deberá rendir examen ante el Congreso, donde la oposición lo cuestionará por su crecimiento patrimonial y sus viajes al exterior, así como por la marcha de la economía y las investigaciones judiciales que más preocupan al Gobierno, como el caso $LIBRA, las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los créditos hipotecarios del Banco Nación que recibieron funcionarios y legisladores libertarios.