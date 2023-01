La Uocra ocupó una playa pública en Berisso y montó un centro recreativo

escuchar

“Vengo desde chico acá, cuando vi todo esto pensé que la habían privatizado”, dice uno de los vecinos de la zona. Se refiere a un sector de La Balandra, una playa pública en el partido bonaerense de Berisso donde un gremio montó un centro recreativo propio. El vecino señala el terreno que la seccional platense de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) delimitó con un cerco de alambres. Adentro del predio, los troncos pintados de blanco, una cancha de voley, las parrillas a medio terminar denotan la intervención en las costas públicas de la ciudad de La Plata. Las sombrillas de paja, la garita del guardavida y las banderas del sindicato completan el cuadro del predio que el gremio comenzó a poner en marcha en octubre del año pasado, supuestamente con el visto bueno del intendente Fabian Cagliardi, del Frente de Todos.

“Esperá que para hablar me pongo la camiseta”, dice Gabriela Carnero, referente barrial y guardiana diurna del predio. La remera de Carnero tiene una leyenda en la espalda: “Uocra, Iván Tobar conducción”. Tobar es uno de los jefes de la barra brava de Estudiantes y con la caída en prisión del Juan Pablo “Pata” Medina, en septiembre de 2017, armó una agrupación dentro de la Uocra platense y se convirtió en el referente gremial en la zona a fuerza de violentos enfrentamientos.

“Nos faltan un montón de cosas, poner las mochilas en los baños, por ejemplo, pero tenemos material para seguir”, cuenta Carnero a LA NACION a modo de bienvenida durante la recorrida por el predio, que descansa sobre las costas del Río de la Plata.

Carnero, la dirigente de la Uocra que está a cargo del cuidado del predio en Berisso Fabián Marelli - LA NACION

La ocupación del predio, que tuvo su estreno el domingo pasado con una choripaneada que reunió a más de 300 comensales, cuenta con el visto bueno del intendente de Berisso, según afirman desde la Uocra. Cagliardi no respondió los mensajes de LA NACION y desde el Frente de Todos de Berisso buscan tomar distancia de la cesión de las tierras y apuntan contra la gestión provincial, a cargo de Axel Kicillof.

“El dominio no es del municipio sino provincial. El intendente, aunque quiera, no puede dar en uso algo que no está bajo la órbita municipal”, sostiene Gabriel Marotte, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos. “La tierra no es nuestra”, refuerza el concejal, que además está al frente de la subsecretaría de Tierras del municipio que comanda Cagliardi.

La cancha de volley en el predio que ocupó la Uocra en Berisso Fabián Marelli - LA NACION

Las banderas de las Uocra en los baños del predio Fabián Marelli - LA NACION

Fuentes del gobierno de la provincia dijeron a LA NACION que están haciendo averiguaciones para “clarificar la situación”.

La oposición asegura haber recibido denuncias por los movimientos que la Uocra realiza en el espacio público desde el año pasado. “Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante para que nos aclaren si hay o no hay una autorización por parte del intendente”, dice Matías Nanni, concejal del distrito por Juntos por el Cambio. El pedido de informe fue presentado en octubre pasado y el edil opositor todavía no obtuvo una respuesta.

“Hay un montón de pedidos”, justifican en el municipio la demora.

Iván Tobar es hoy el referente de la seccional platense de la Uocra. Mantiene una disputa en la zona por el control de las obras con los hijos del Pata Medina. Tobar dijo en declaraciones radiales que las tierras fueron cedidas. “Pedimos que nos ayudaran con un cachito de algo para que nosotros podamos tener nuestro espacio. Hablo de nuestro en general, pero es de todos, pueden ir todos los berisenses. Entonces nos [la] cedieron. Un día nos llaman y nos dicen que ‘hay una parte más al costado, donde termina la Balandra, que si van, la ordenan, la limpian, pueden usarla’”, explicó Tobar ante Cadena radial nova.

La oposición asegura que la cesión de tierras públicas al gremio fue orquestada desde la intendencia. “Hoy la Uocra tiene su camping en las playas públicas cedido por el intendente”, asegura Nanni, concejal de Juntos por el Cambio. Y agrega: “El intendente se maneja así, va dando lugares públicos para que se vayan instalando, después el problema es cómo los sacás de ahi. De la Uocra nos dicen que es solo por el verano, pero después, ¿cómo los sacás? El intendente no tiene la potestad para ceder cualquier espacio público a su antojo. Tiene que dar respuestas a los vecinos”.

Pablo Swar, otro concejal de Juntos por el Cambio y secretario de Producción de la gestión anterior, también asegura que las tierras son municipales: “Cuando el intendente dona tierras, tiene que pasar por el concejo para ser aprobado. Estas tierras fueron entregadas por el intendente a la Uocra, no se sabe en concepto de qué. No hay un convenio, no hay un acreditación, no hay nada. Se lo dio de palabra”.

El desembarco del gremio de la construcción en las playas de La Balandra sería producto de una lucha interna de la seccional platense. Los aliados de Tobar reclaman que el camping del gremio, ubicado en Ensenada, está cerrado o solo habilitado para los seguidores del Pata Medina. La seccional de la Uocra en la Plata se encuentra intervenida y este año podría haber elecciones.

Paso restringido

El avance de la Uocra sobre las costas públicas en la playa la Balandra no es el único episodio que causó sorpresa entre los vecinos de Berisso. La oposición asegura que el sindicato de la construcción, con presunta luz verde de la intendencia, colocó una tranquera en la calle 12, a metros del cruce con la avenida Montevideo, y la utiliza para administrar discrecionalmente el paso hacia la costa.

Tranquera con candado en una calle pública de Berisso Fabián Marelli - LA NACION

Marotte, concejal del Frente de Todos y subsecretrario de Tierras municipal, desmintió la existencia de la tranquera, pero luego se desdijo. “Esa tranquera no está, no existe. Hubo una tranquera, pero nosotros ya la levantamos”, sostuvo. LA NACION fue al lugar y constató que la tranquera sigue allí.

“En realidad se terminó acordando con todos los productores de la zona que la tranquera siga”, se corrigió el concejal oficialista. “Es para resguardarse de algún tipo de intento de toma de tierras”, explicó Marotte.

Federico González del Solar