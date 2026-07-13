La vicegobernadora de Mendoza rechazó las críticas de la embajada de Francia: “¿Por qué me rectificaría?“

MENDOZA.- Luego de que la embajada de Francia en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”, la funcionaria relativizó los cuestionamientos y rechazó retractarse.

Días atrás, Casado se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero: “Hacen un mundo de todo”, minimizó. En las últimas horas, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, Casado aseguró que no tuvo comentarios de esas características.

En diálogo con LA NACION, la número dos del gobernador radical Alfredo Cornejo se defendió de las críticas y sentó nuevamente su postura. “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad", expresó la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”.

Asimismo, Casado aclaró que no ha recibido ninguna presentación formal en su contra, más allá de las crónicas periodísticas. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí no es un calificativo racista”, sostuvo la vicegobernadora.

Por su parte, el diplomático francés dijo que esperan una comunicación de parte del mandatario mendocino acerca de la polémica que generó la funcionaria provincial. Hasta ahora, según indicó Nadal, sólo recibió el contacto del diputado nacional mendocino Luis Petri, quien busca pelear por la Gobernación en 2027, y de la legisladora, Patricia Holzman, presidenta del grupo de amistad con Francia en la Cámara de Diputados, que condenó los dichos de Casado.

“La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, aclaró Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play, donde agregó: “No hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”. En tanto, el diplomático insistió en que Casado no será invitada a los eventos oficiales mientras mantenga su postura.

Casado también había dicho, sobre la figura del equipo, Kylian Mbappé: “No lo aguanto más”. Sus declaraciones fueron realizadas tras el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, que terminó con la eliminación de los sudamericanos y la clasificación de los europeos.

En su posteo en las redes sociales, Casado había felicitado primero al equipo paraguayo por su desempeño en la cancha, pero inmediatamente después cargó contra los franceses por su comportamiento. “El equipo africano, flojo de modales”, se despachó la funcionaria mendocina, lo que generó gran cantidad de comentarios.

Días atrás la vicegobernadora trató de explicar sus afirmaciones. “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”, dijo la mendocina.

No es la primera vez que Hebe Casado, exdirigente de Pro, provoca polémicas en tierra cuyana que tienen alcance nacional. Sus declaraciones y posteos, alineados con la derecha y con posturas liberales, suelen generar muchas interacciones.

En el pasado, acumuló críticas por varias declaraciones. Casado comparó los muertos por Covid-19 con los desaparecidos (“Son 30.000, no como los otros 30.000″, dijo), deseó que la expresidenta Cristina Kirchner se contagiara de coronavirus y, en alusión al uso de pirotecnia (algo prohibido) y los reclamos de los padres de chicos con autismo, dijo que la solución era “tapar los oídos de los niños” y advirtió: “No podemos estar en la puerta de cada casa”.