La visita del papa León XIV: el Gobierno espera que el Vaticano confirme la agenda para definir si habrá feriado o asueto

El Gobierno nacional espera a conocer a comienzos de la semana próxima la agenda oficial del Vaticano con los detalles finales de la visita del Papa León XIV al país. Cuando la Santa Sede confirme el programa, que incluirá actos institucionales, encuentros sectoriales y celebraciones masivas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, planea convocar a una nueva reunión interdisciplinaria, en la que estarán todos los actores y representantes de las jurisdicciones que intervienen en la organización -la Iglesia, el Ejecutivo nacional y las administraciones de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires-.

Basado en la información de la agenda que se prevé conocer el martes 15, que contendrá el detalle de todas las actividades que habrá en los diferentes lugares, el Gobierno también terminará de definir el esquema de asuetos y feriado que podrían llegar a implementarse entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, los días en que el papa León XIV permanecerá en la Argentina.

La definición podría combinar distintas opciones de asueto y feriado, según las actividades y lugares que el Papa visite.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el operativo para organizar la visita del Papa al país Presidencia

La segunda reunión del Comité dispuesto y liderado por Karina Milei se sumará a la que hubo a mediados de agosto y que apuntó a coordinar todos los detalles de la organización, fundamentalmente los aspectos vinculados a la seguridad.

Entre ese primer encuentro y el que se dará en los próximos días se dio la visita de la segunda misión de avanzada del Vaticano, que estuvo encabezada por el sacerdote mexicano Salas Castañeda, coordinador de los viajes papales en la Santa Sede.

El Gobierno y la Iglesia expresaron en un comunicado conjunto su “alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede” y celebraron la articulación entre los distintos gobiernos que intervienen.

La semana pasada, junto a los integrantes de la delegación de Roma, funcionarios de los cuatro gobiernos involucrados, así como los representantes del Episcopado local, visitaron los lugares que formarán parte de la recorrida del Papa.

Por lo pronto, antes de que se oficialice el programa de la visita, ya hay algunos puntos definidos, sobre los que la organización ya trabaja. De hecho, el martes último, el Ministerio de Seguridad dispuso la creación de tres Comandos Unificados Federales para coordinar el operativo por la visita del Papa. Los dispositivos se pondrán en marcha en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y en la provincia de Córdoba.

Kicillof, junto al arzobispo Marcelo Colombo GPBA

El domingo 8, cuando León XIV aterrice en Buenos Aires procedente de Montevideo, Uruguay, se espera que vaya a Plaza San Martín para entregar una ofrenda en el monumento a José de San Martín.

Luego de eso se dará el encuentro bilateral con el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. En la que luego también se espera que concrete un saludo del Santo Padre al Gabinete en pleno.

Más tarde ese mismo día, el Papa se prevé que vaya al Palacio Libertad para un encuentro con los distintos actores de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático. Después ya irá a descansar a la sede de la Nunciatura, en el barrio de Recoleta. La zona estará fuertemente vallada durante los casi cuatro días que el Papa permanecerá en el país.

El lunes sería la visita al Cotolengo Don Orione, donde el Papa se vería por primera vez con el gobernador Axel Kicillof, ya que el lugar está ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. De esa visita, cerca del gobierno bonaerense, deslizan que se esperan las fotos más fuertes de la visita papal con imágenes del Sumo Pontífice con personas con discapacidad. Las otras serían de la cárcel de Devoto, otro de los puntos que visitará el líder religioso.

Más tarde ese mismo día sería la misa multitudinaria en la zona del Monumento a los Españoles, a la que también se espera que asista el presidente Milei.

Javier Milei, durante un encuentro pasado con el papa Leon XIV en el Vaticano vatican media

Según pudo saber LA NACION de fuentes de Casa Rosada, hubo un pedido expreso “del Vaticano para que haya representación del Estado Nacional en todas las actividades que realice” el líder de la Iglesia Católica.

Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice tiene previsto mantener un encuentro con jóvenes, celebrar una misa en Córdoba, en el predio de Fadea, y encabezar una reunión con el mundo del trabajo -gremios, movimientos sociales y empresarios- en la sede de la Universidad Católica (UCA).