El arzobispo Colombo y Kicillof definen la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione y a la Basílica de Luján

Mientras la misión de avanzada del Vaticano viajó a Córdoba para definir aspectos logísticos y de seguridad de la visita de León XIV, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió en La Plata al presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, para definir la agenda del Papa en el territorio bonaerense.

Kicillof y Colombo conversaron este martes para delinear la presencia del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione, la obra de asistencia integral a personas con discapacidad severa que la Iglesia atiende desde hace 90 años en la localidad bonaerense de Claypole. En sus 50 hectáreas se distribuyen 15 hogares, una escuela especial, una lavandería, un campo de deportes, una huerta, una radio, un cementerio y un santuario.

Además, en el encuentro se avanzó en el diseño del operativo de seguridad para la organización de la misa que el Papa oficiará en la Basílica de Luján el 11 de noviembre, en el último día de su presencia en la Argentina.

La reunión tuvo lugar en medio de la polémica planteada a nivel nacional en los últimos días por la problemática de la morosidad. Monseñor Colombo, quien el lunes visitó en la Casa Rosada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había declarado que “no se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”.

Karina Milei recibió el lunes al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo

El encuentro con Karina Milei estuvo centrado en la organización de la visita del Santo Padre al país, entre el 8 y el 11 de noviembre, explicaron fuentes oficiales. La reunión se desarrolló en un clima cordial, días después de que el propio Colombo fuera recibido por León XIV en el Vaticano.

El programa definitivo de las actividades de León XIV en la Argentina será anunciado por la Santa Sede a mediados de este mes. Mientras tanto, se van conociendo detalles que anticipan definiciones. En ese sentido, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, confirmó que se incluirá la recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione y anticipó que el Papa hará una visita a la cárcel de Devoto.

“Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que el Santo Padre viene solo tres días”, explicó García Cuerva, en diálogo con Radio Mitre. Aclaró, además, que la estadía del Papa será breve y eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva Nicolás Suárez

El arzobispo porteño anticipó que se proyecta un encuentro ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín, un homenaje al Libertador en la Plaza San Martín y estimó que podrían realizarse dos actos al pie del Monumento de los Españoles, en Palermo llamado así porque fue donado por la comunidad de ese país en 1910.

Sería el sitio elegido para la misa central y se evalúa también como sede de un encuentro con los jóvenes. Ello implicaría la decisión de desestimar actos en estadios, principalmente por razones de capacidad. La convocatoria a los jóvenes en la última visita papal a Madrid reunió a más de 60.000 personas.

La reunión del arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, con autoridades bonaerenses GPBA

La agenda bonaerense

En su encuentro con Kicillof, el arzobispo Colombo compartió “la alegría por la visita del Papa a la Argentina” y agradeció “la predisposición del gobierno de la provincia para trabajar” junto a la Iglesia en la organización del encuentro en Luján, informaron en la administración bonaerense.

La coordinación para la celebración de la misa del Papa en la Basílica de Luján motivó también una reunión entre la jefa de asesores del gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, con el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, quien también fue recibido la semana pasada por León XIV en Roma.

Álvarez Rodríguez recibió a Scheinig junto al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, y el intendente de Luján, Leonardo Boto. “Luján se prepara para recibir al papa León XIV. Comenzamos a coordinar la visita apostólica y todo lo necesario para acompañar este acontecimiento tan importante”, explicó Álvarez Rodríguez en las redes.

La delegación de la Santa Sede recorrió el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba Presidencia

Planificación en Córdoba

En tanto, la misión de avanzada de la Santa Sede, que visita el país para inspeccionar distintos lugares que podría visitar León XIV, estuvo este martes en Córdoba, donde recorrió el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

Se trata de un predio de 220 hectáreas y se estima que el sector de Fadea que se destinará a la misa que presidirá el Papa, cercana a la pista central de la unidad militar, tendría capacidad para albergar unas 600.000 personas, anticiparon a LA NACION fuentes locales. Allí celebró una misa el recordado papa Juan Pablo II, en su recordada visita de abril de 1987.

Acompañaron al coordinador de los viajes apostólicos, monseñor José Salas Castañeda, el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo; Mara Gorini, en representación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y dos representantes del gobierno de Córdoba: los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.