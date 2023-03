Larreta volvió a defender a D’Alessandro tras su renuncia: “Va a ser parte del equipo que viene”

escuchar

Tras la renuncia de Marcelo D’Alessandro al cargo de ministro de Seguridad de la Ciudad, después de tres meses de licencia por la polémica alrededor de su viaje con jueces y fiscales a Lago Escondido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que confía en él y que seguirá siendo parte de su equipo si gana las elecciones a presidente.

“Tengo confianza total en él [D´Alessandro] y va a ser parte del equipo de gobierno que viene”, aseguró Larreta en declaraciones radiales.

“Está trabajando en el desarrollo del plan de seguridad nacional, para el gobierno que viene. Siempre lo ha hecho muy bien, el año pasado tuvo en la Ciudad la tasa de delitos más baja de todos los años y somos la ciudad más segura de Latinoamérica”, explicó a Radio La Red el precandidato de Pro para llegar a la Casa Rosada en las elecciones de este año.

D´Alessandro había pedido licencia tras la polémica por el viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido y la filtración ilegal de supuestos mensajes con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti. Su reemplazante será Eugenio Burzaco, exnúmero dos de Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri en la cartera de seguridad nacional.

Sobre Burzaco, Larreta dijo, “es una de las personas que más sabe sobre seguridad en la Argentina; además tiene experiencia y conocimientos de gestión en la Ciudad ya que trabajó con Patricia Bullrich”.

Larreta explicó que fue D´Alessandro quien tomó la decisión de renunciar. “Él tomó la decisión de presentar su renuncia, estaba muy dedicado a responder judicialmente por la causa del espionaje y ahora usan [el oficialismo] ese espionaje como argumento para el juicio político a la Corte Suprema de Justicia”, dijo en relación a las acusaciones de la gestión nacional que lo relacionan con operaciones entre Juntos por el Cambio y los jueces para perjudicar al actual Gobierno y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

D’Alessandro, en el comunicado de su renuncia, apuntó a una “operación” en su contra y puso como norte la querella en los tribunales para denunciar que fue víctima de espionaje ilegal.

Consultado sobre si cree en la inocencia de D´Alessandro, Larreta dijo: “Sí. Él ha sido víctima de espionaje, es como que entren a tu chat y miren los mensajes privados de tu familia, los íntimos, es una vergüenza”.

Ante la pregunta de si cree que el gobierno nacional está envuelto en las filtraciones de los chats, contestó: “No lo sé. Parece que está relacionada la Jefatura de Gabinete [de la Nación]. Es una instancia muy alta. Marcelo está a disposición de la Justicia y se está avanzando en el juicio político en la Corte. Se está dedicando a eso y es un gesto de responsabilidad muy grande de su parte que dé un paso al costado”.

Larreta hizo referencia así a que la Justicia porteña ordenó el martes una serie de allanamientos en Eldorado, Misiones, contra quienes serían los autores materiales del hackeo de los teléfonos del ex ministro, el diputado Diego Santilli, dos de los magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner y Gustavo Hornos.

De acuerdo a la investigación, para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas que se encuentran reservados en el Registro Nacional de las Personas.

“Yo no siento que me hayan pegado. Hay espionaje ilegal y eso es gravísimo. No siento que afecte la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Los números son contundentes, aunque no hay delito cero”, argumentó Larreta.

Rosario y la interna de JxC

“La inseguridad subió en Rosario y el conurbano. Yo no creo en copiar lo que hicimos en la Ciudad con el resto del país, porque cada lugar tiene su realidad, por eso viajo por el país, para adecuar y adaptar la seguridad a la realidad de cada lugar. Hay que estudiar”, explicó el funcionario ante la pregunta de si quiere llevar el plan de seguridad porteña a nivel nacional en el caso de ser presidente.

Sobre Rosario dijo que no hay que mandar 1500 gendarmes, como hizo el Gobierno Nacional. Explicó que hay que enviar cerca de 5 mil y 8 mil gendarmes a Rosario, reemplazándolos por las fuerzas militares en las fronteras.

Además, dijo que hay que “aislar a los capos narcos que desde la cárcel mandan a un sicario a matar”, “ocupar los cargos de la Justicia Federal vacantes, un tercio de los jueces fiscales camaristas que investigan la droga están vacantes”; y destacó que “hay que lanzar un plan de fortalecer a la Policía, depurar a los corruptos y hacer un sistema de capacitación muy estricto”.

Ante la tensa interna dentro de Juntos por el Cambio (JxC) frente a las pre candidaturas a las elecciones presidenciales, Larreta prefirió bajar el tono y dijo que próximamente se reunirá con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich.

“Hablé con Mauricio hace poco y próximamente nos vamos a reunir”, aseguró y apuntó: “Con Patricia hablé hace tres o cuatro días y quedamos en tomar un café, no sé si estará anotada con la vorágine de los días, pero sí charlé con ella”.

Por otra parte, dijo que “hoy no se debe definir el candidato a presidente” por parte de JxC y que no necesariamente debe haber un solo candidato, ya que aún faltan cuatro meses para oficializar las precandidaturas.

LA NACION