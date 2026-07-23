Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos

La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.

1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.

2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?

El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.

3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?

La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.

Javier Faroni, en la tribuna del estadio de Atlanta donde se jugó Argentina-Inglaterra

4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?

No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.

5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?

Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.

6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?

La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.

7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?

Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).

8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?

A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.

9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?

Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.

10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?

No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones (“subpoenas”) son para declarar ante un gran jurado (“gran jury”), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado “principio de oportunidad” (“prosecutorial discretion”, en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.

11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una “subpoena”?

Una citación “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un “grand jury” en Estados Unidos?

El “gran jurado”, también llamado “jurado de acusación” es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.

13) ¿Fue secuestrado el teléfono del “Chiqui” Tapia en Estados Unidos?

No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al “Chiqui” Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restricciones— todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.

14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?

La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.