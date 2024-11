Las frases más fuertes de Javier Milei en sus discursos en el G20: “No cuenten con nosotros”

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- De cara a los principales líderes mundiales, en las sesiones de la primera jornada del G20, Javier Milei dio dos discursos de fuerte impronta neoliberal y dijo que está en “crisis” el sistema actual de cooperación internacional. Pese a sus duros términos, el jefe de Estado luego firmó el documento final de la cumbre. Si bien hizo una declaración de principios, no pateó el tablero para no quedar aislado del mundo.

“El error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal y mayor planificación centralizada de la economía” , señaló Milei en su discurso matutino, en el marco del lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa impulsada por Lula a la que la Argentina de todas formas adhirió con disidencias.

En el discurso que dio en la sesión dedicada a discutir la “Reforma de la Gobernanza Global”, Milei fue aún más duro. “No cuenten con nosotros”, dijo el Presidente y defendió su “rebeldía” frente a las iniciativas para “transgredir el derecho a propiedad a través de impuestos y regulaciones”, entre otros puntos.

“A casi 70 años de haberse inaugurado este sistema de cooperación internacional es hora de reconocer que este modelo está en crisis”, proclamó Milei, que sin embargo va a firmar el documento final del G20 junto al resto de los mandatarios de la Cumbre.

El presidente toma agua entre sus discursos André Coelho - EFE

“En distintos ámbitos nos han llegado a acusar de promover discursos de odio, de anti-democráticos o de ser un peligro para los derechos humanos, meramente por tener una opinión disidente Los mecanismos de gobernanza global ofrecen solo dos caminos. Sumisión, o rebeldía. Bueno, antes que ser esclavos, nosotros preferimos la rebeldía”, dijo Milei.

Y cerró: “Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros. Si se trata de transgredir el derecho a propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros. Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros. Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros. Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros”.

“El capricho de los políticos”

En su primer discurso, el Presidente dijo que las ideas que promueven la mayor intervención estatal fracasan porque “terminan distorsionando el sistema de precios, y forzando a la población entera a acceder a bienes y servicios de peor calidad, a un peor precio”. “Todo por el capricho de políticos” , agregó.

“La evidencia empírica demuestra lo contrario: cada vez que un Estado tuvo una presencia del 100% de la economía, que no es más que una forma bonita de llamar a la esclavitud, el resultado fue el éxodo, tanto de la población como del capital. Y millones de muertes ya sea por hambre, frío o crimen”, dijo el Presidente.

Milei, serio en el plenario del G20 en Río Kay Nietfeld - dpa

“¿Quién querría jugar un juego en el que constantemente le cambian las reglas y, si te va bien bajo un reglamento, buscan la excusa para apropiarse una mayor porción de lo que uno produce?”, provocó Milei. De acuerdo al diario brasileño O Globo y a la agencia italiana ANSA, ningún presidente aplaudió el discurso del mandatario argentin o.

“Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio. Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad”.

Esta tarde, el Gobierno anunció que el Presidente va a suscribir el documento final del foro internacional, con disidencias en todos los puntos emparentados con la Agenda 2030.

Maia Jastreblansky Por

Temas Javier Milei