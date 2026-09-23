Las frases más fuertes del discurso de Milei en la ONU

El presidente Javier Milei brindó un fuerte discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con el acento puesto en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

La exposición, que fue el motivo principal de su viaje a Nueva York, se produce en medio de la renovada tensión diplomática con el Reino Unido por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Además de eso, en su exposición Milei reforzó su alianza con Estados Unidos e Israel y respaldó a Donald Trump en su política favorable a la Inteligencia Artificial (IA), en medio de cuestionamientos y preocupación sobre su avance.

A continuación, las principales frases de Milei:

“[La ONU] es una organización inútil, disfrazada de burócratas. Decidió mirar hacia otro lado con la causa Malvinas. Malvinas es para nosotros una causa nacional”.

“No faltan palabras y resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que sus palabras pesen sobre los hechos pierde su autoridad. Quienes siguen las reglas no tienen recompensa por hacerlo y los que incumplen no tienen consecuencias. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del organismo ”.

”. “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. La posición argentina está tomada: vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandado y va a tomar cartas en el asunto”.

“La de Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva”.

“Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales. No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actué, vamos a tomar cartas en el asunto”.

“La ONU fracasó en cumplir lo que no se debía hacer. Apoyó dictaduras sangrientas y organizaciones terroristas. Forzaron un encierro y generaron un genocidios”.

“Durante demasiado tiempo, la Argentina administró su decadencia”.

“Queremos una Argentina influyente y poderosa para que nuestro destino sea decidido por nosotros. Miren al sur, van a encontrar una tierra inmensa y próspera. Queremos una nación libre, próspera y soberana”.

“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI. Exige prudencia, pero no miedo ni obediencia. La respuesta está en Adam Smith. Tiene que ser un atajo a la productividad. Producir más tiene por objeto más nivel de consumo. La Argentina será vanguardista y habrá libertad”.

Reino Unido

Milei consideró que quienes deberían ”garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos" fracasaron y “permitieron el caos internacional”. “Una organización que se propuso defender la soberanía nacional de sus miembros decidió mirar para otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Malvinas es para nosotros una causa nacional y una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, resaltó.

“El proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en Malvinas por licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegitimas”, marcó y sumó: “No faltan palabras y resoluciones, falta que haya consecuencias: quienes siguen las reglas no tienen recompensa por hacerlo y los que incumplen no tienen consecuencias. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del organismo”.

DISCURSO COMPLETO DE MILEI EN LA ONU 2026: "Las Malvinas son una causa nacional"

Y añadió: “Frente a la explotación ilegítima nosotros actuamos: presentamos notas de desaliento, sancionamos a empresas involucradas y enviamos una ley al Congreso. Los gobiernos de la historia de la Argentina optaron por una defensa discursiva, nosotros por una pacifica, practica y efectiva”.

Al referirse a la situación de los habitantes de las islas, consideró que se trata de una “población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa”.