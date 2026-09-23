Javier Milei y sus medidas, en vivo: el canciller Quirno se refirió a Malvinas en la ONU y reiteró que están ocupadas “ilegalmente”

La renuncia presentada por Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad sumó un eslabón de fricción sobre el área que hasta ahora más complicaciones le generó al Gobierno en términos políticos. La salida se dio, además, en medio de los problemas tanto internos como con los socios por los fondos que le asignaron en el Presupuesto a esa dependencia; y con el avance de la investigación de corrupción en esa área cuando se llamaba Andis y estaba a cargo de Diego Spagnuolo.

Respecto de la partida de Vilches hay distintas versiones. Altas fuentes del Gobierno le dijeron a LA NACION que el ministro de Economía, Luis Caputo, le propuso al estratega Santiago Caputo el nombre del reemplazo, Pablo Di Liscia, la semana pasada, cuando Vilches todavía estaba en funciones.