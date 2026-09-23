Javier Milei y sus medidas, en vivo: el canciller Quirno se refirió a Malvinas en la ONU y reiteró que están ocupadas “ilegalmente”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno trabaja con EE.UU. en un megapaquete de financiamiento por US$7000 millones para el desarrollo de infraestructura y GNL
El Gobierno trabaja con la administración de Donald Trump para anunciar este miércoles en Nueva York un megapaquete de financiamiento por unos US$7000 millones solo para 2027 y que está destinado a desarrollar obras de infraestructura en la Argentina y acelerar la salida de materias primas, minerales y energía hacia el Atlántico.
El caso testigo será el proyecto de gas natural licuado (GNL) que encabeza YPF y cuyo crédito fue negociado en Washington durante las últimas semanas. La petrolera apunta a conseguir unos US$6000 millones apalancados, en parte, por el Exim Bank.
Los entretelones de la salida de Vilches, entre la tormenta por los fondos y con los Caputo encargados del reemplazo
La renuncia presentada por Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad sumó un eslabón de fricción sobre el área que hasta ahora más complicaciones le generó al Gobierno en términos políticos. La salida se dio, además, en medio de los problemas tanto internos como con los socios por los fondos que le asignaron en el Presupuesto a esa dependencia; y con el avance de la investigación de corrupción en esa área cuando se llamaba Andis y estaba a cargo de Diego Spagnuolo.
Respecto de la partida de Vilches hay distintas versiones. Altas fuentes del Gobierno le dijeron a LA NACION que el ministro de Economía, Luis Caputo, le propuso al estratega Santiago Caputo el nombre del reemplazo, Pablo Di Liscia, la semana pasada, cuando Vilches todavía estaba en funciones.
Bullrich, una rebelde con causa
“Nunca fui lo que querían de mi”, tararea Patricia Bullrichen su último spot acompañando una canción que canta Lali Espósito. Nadie sabe si es mejor quedarse con esa frase o con el hecho de que la actual senadora haya rescatado a Lali Espósito, una cantante y compositora abiertamente crítica de la gestión de Javier Milei. Hubo un tiempo reciente en el que el Presidente le dedicó a la artista uno de sus habituales insultos, le faltó el respeto a una mujer y, encima, cambió su apellido ofensivamente: Lali Depósito, la llamó. “Sé que quisieran poder controlarme”, dice Espósito en ese canto, y Bullrich la sigue con los labios. Y concluye con una sonrisa irónica con otro párrafo de la canción: “No voy a vivir con miedo”.
Quirno: “Reino Unido ocupa las Malvinas ilegalmente”
El primer ministro británico, Andy Burnham, se refirió este martes a la Cuestión Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y resaltó que el Reino Unido estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”, lo que motivó que el canciller Pablo Quirno reiterara la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”.
El funcionario británico recalcó que su país seguirá invirtiendo en defensa pero aclaró que no irá tras ningún tipo de “confrontación”, aunque aclaró que el Reino Unido estará firme contra cualquier amenaza “no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”.
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