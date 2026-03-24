Las imágenes de la marcha por el 24 de marzo, a 50 años del último golpe de Estado

Miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo bajo la consigna central de memoria, verdad y justicia; participaron organismos de derechos humanos, militantes, jóvenes y familias

LA NACION

El nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 generó este martes manifestaciones en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. En sus inmediaciones se sucedieron imágenes protagonizadas por militantes de derechos humanos, políticos y sindicales, pero también por familias y ciudadanos de a pie que volvieron a gritar al unísono “Nunca Más”.

Una niña se coloca un pañuelo con la emblemática consigna Nunca Más Soledad Aznarez

Pañuelos colgados en la reja de la exEsma, que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura Fabián Marelli

Tati Almeida, en silla de ruedas, junto a otras Madres de Plaza de Mayo Soledad Aznarez

Una niña con un pañuelo en la Plaza de Mayo Nicolás Suárez

Vista de la Plaza de Mayo con la histórica bandera de los desaparecidos Nicolas Suarez

Un pañuelo con la frase Nunca Más en la estación San Pedrito de la línea A del subterráneo Soledad Aznarez

La gente en las calles tenía fotos de los desaparecidos de la última dictadura militar Soledad Aznarez

Vista de la Diagonal Norte y la Avenida Rivadavia colmada de gente, frente a la Catedral metropolitana Nicolas Suarez

Jóvenes sostienen carteles en el 50 aniversario del golpe militar del 76 Hernan Zenteno

Vista de la Av. de Mayo con la bandera de los desaparecidos en la última dictadura Nicolas Suarez

A 50 años del golpe militar de 1976, Cristina Kirchner salió a saludar a La Cámpora Fabián Marelli

Familias estuvieron presentes con sus hijos en la Plaza de Mayo Soledad Aznarez

Se colocaron pañuelos en las vallas de Plaza de Mayo Soledad Aznarez

Jóvenes portaron pañuelos con la frase Nunca Más Hernan Zenteno

Vista de la Av. Pres. Roque Sáenz Peña Nicolas Suarez

Carteles con imágenes de los desaparecidos en la Plaza de Mayo Hernan Zenteno

Vista de drone de Plaza de Mayo LUIS ROBAYO - AFP

Flores y pañuelos en la marcha del 24 de marzo Hernan Zenteno

En el escenario miembros de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo sostienen los retratos de sus hijos e hijas desaparecidos JUAN MABROMATA - AFP

Participantes de la marcha sostienen la bandera de los desaparecidos en Plaza de Mayo Soledad Aznarez

Vista de dron de la Plaza de Mayo LUIS ROBAYO - AFP

Estela Carlotto leyó un documento elaborado por organismos de derechos humanos Hernan Zenteno