Las imágenes de la marcha por el 24 de marzo, a 50 años del último golpe de Estado

Miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo bajo la consigna central de memoria, verdad y justicia; participaron organismos de derechos humanos, militantes, jóvenes y familias
LA NACION
El nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 generó este martes manifestaciones en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. En sus inmediaciones se sucedieron imágenes protagonizadas por militantes de derechos humanos, políticos y sindicales, pero también por familias y ciudadanos de a pie que volvieron a gritar al unísono “Nunca Más”.
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