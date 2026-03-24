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Las imágenes de la marcha por el 24 de marzo, a 50 años del último golpe de Estado

Las imágenes de la marcha por el 24 de marzo, a 50 años del último golpe de Estado

Miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo bajo la consigna central de memoria, verdad y justicia; participaron organismos de derechos humanos, militantes, jóvenes y familias

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El nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 generó este martes manifestaciones en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. En sus inmediaciones se sucedieron imágenes protagonizadas por militantes de derechos humanos, políticos y sindicales, pero también por familias y ciudadanos de a pie que volvieron a gritar al unísono “Nunca Más”.

Una niña se coloca un pañuelo con la emblemática consigna Nunca Más
Una niña se coloca un pañuelo con la emblemática consigna Nunca MásSoledad Aznarez
Pañuelos colgados en la reja de la exEsma, que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura
Pañuelos colgados en la reja de la exEsma, que fue un centro clandestino de detención durante la dictaduraFabián Marelli
Tati Almeida, en silla de ruedas, junto a otras Madres de Plaza de Mayo
Tati Almeida, en silla de ruedas, junto a otras Madres de Plaza de MayoSoledad Aznarez
Una niña con un pañuelo en la Plaza de Mayo
Una niña con un pañuelo en la Plaza de MayoNicolás Suárez
Vista de la Plaza de Mayo con la histórica bandera de los desaparecidos
Vista de la Plaza de Mayo con la histórica bandera de los desaparecidosNicolas Suarez
Un pañuelo con la frase Nunca Más en la estación San Pedrito de la línea A del subterráneo
Un pañuelo con la frase Nunca Más en la estación San Pedrito de la línea A del subterráneoSoledad Aznarez
La gente en las calles tenía fotos de los desaparecidos de la última dictadura militar
La gente en las calles tenía fotos de los desaparecidos de la última dictadura militarSoledad Aznarez
Vista de la Diagonal Norte y la Avenida Rivadavia colmada de gente, frente a la Catedral metropolitana
Vista de la Diagonal Norte y la Avenida Rivadavia colmada de gente, frente a la Catedral metropolitanaNicolas Suarez
Jóvenes sostienen carteles en el 50 aniversario del golpe militar del 76
Jóvenes sostienen carteles en el 50 aniversario del golpe militar del 76Hernan Zenteno
Vista de la Av. de Mayo con la bandera de los desaparecidos en la última dictadura
Vista de la Av. de Mayo con la bandera de los desaparecidos en la última dictaduraNicolas Suarez
A 50 años del golpe militar de 1976, Cristina Kirchner salió a saludar a La Cámpora
A 50 años del golpe militar de 1976, Cristina Kirchner salió a saludar a La CámporaFabián Marelli
Familias estuvieron presentes con sus hijos en la Plaza de Mayo
Familias estuvieron presentes con sus hijos en la Plaza de MayoSoledad Aznarez
Se colocaron pañuelos en las vallas de Plaza de Mayo
Se colocaron pañuelos en las vallas de Plaza de MayoSoledad Aznarez
Jóvenes portaron pañuelos con la frase Nunca Más
Jóvenes portaron pañuelos con la frase Nunca MásHernan Zenteno
Vista de la Av. Pres. Roque Sáenz Peña
Vista de la Av. Pres. Roque Sáenz Peña Nicolas Suarez
Carteles con imágenes de los desaparecidos en la Plaza de Mayo
Carteles con imágenes de los desaparecidos en la Plaza de Mayo Hernan Zenteno
Vista de drone de Plaza de Mayo
Vista de drone de Plaza de MayoLUIS ROBAYO - AFP
Flores y pañuelos en la marcha del 24 de marzo
Flores y pañuelos en la marcha del 24 de marzoHernan Zenteno
En el escenario miembros de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo sostienen los retratos de sus hijos e hijas desaparecidos
En el escenario miembros de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo sostienen los retratos de sus hijos e hijas desaparecidosJUAN MABROMATA - AFP
Participantes de la marcha sostienen la bandera de los desaparecidos en Plaza de Mayo
Participantes de la marcha sostienen la bandera de los desaparecidos en Plaza de Mayo Soledad Aznarez
Vista de dron de la Plaza de Mayo
Vista de dron de la Plaza de MayoLUIS ROBAYO - AFP
Estela Carlotto leyó un documento elaborado por organismos de derechos humanos
Estela Carlotto leyó un documento elaborado por organismos de derechos humanosHernan Zenteno
En una multitudinaria marcha, organismos de DD.HH. renovaron el pedido de Memoria, Verdad y Justicia: “Que digan dónde están”
En una multitudinaria marcha, organismos de DD.HH. renovaron el pedido de Memoria, Verdad y Justicia: “Que digan dónde están”Hernan Zenteno
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