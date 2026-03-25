La famosa actriz de La casa de papel que estuvo presente en la marcha por los 50 años del golpe de Estado

Itziar Ituño, actriz española, participó este martes de la marcha por el 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado. Con el epicentro en avenida de Mayo y las principales arterias del Microcentro porteño, la artista se hizo presente con compañeros, amigos y colegas.

Conmovida por la historia que atraviesa a la Argentina, Ituño llegó al país y se unió a los participantes de la Korrika, una carrera que tiene lugar del 19 al 29 de marzo en el País Vasco en defensa del Euskera, el idioma que reina en esa ciudad autónoma al norte de España.

La publicación de Itziar Ituño

En su cuenta de Instagram, la actriz, conocida por su protagónico en La casa de papel, realizó un fuerte descargo que remarca su compromiso con la memoria por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Han pasado 50 años desde el golpe militar en Argentina. El terrorismo de Estado mató a 30.000 personas durante esos años oscuros y las desintegró después de torturarlas”, destacó en una publicación que incluyó una gran cantidad de fotos con militantes y colegas como Laura Azcurra.

Itziar Ituño, conocida por su protagónico en La casa de papel, participó en la marcha por el golpe de Estado de 1976

Comprometida con la causa, Ituño enfatizó en la tarea de las Madres de la Plaza de Mayo, un movimiento creado en 1977 para localizar a sus hijos perdidos durante la dictadura militar. “Madres y abuelas se han reunido en la Plaza de Mayo desde entonces para hacer la misma demanda: ¡Díganles dónde están!“, dijo.

“Nunca ha habido respuesta y esta marcha se ha repetido año tras año durante medio siglo. Porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia y aquí, nadie olvidará lo que pasó. ¡En memoria ahora y siempre! ¡Dignidad siempre! ¡Aguante el pueblo argentino ahora y siempre!“, remarcó en su texto cargado de emotividad.

Ituño estuvo acompañada por militantes y la actriz Laura Azcurra

Dicha publicación cargadas de insignias referidas a la fecha culminó con un agradecimiento a los cercanos que le abrieron las puertas del país y la hospedaron durante los últimos días.

“Gracias a los amigos de aquí por siempre recibirme con los brazos abiertos y con tanto amor. Estoy conmovida”, se sinceró ante sus seguidores, quienes aplaudieron su aporte a la causa e inspiró a otros que, a la distancia, no pudieron estar presentes.

Itziar Ituño estuvo acompañada del movimiento Korrika, en defensa del euskera, la lengua oficial del País Vasco

Otro de los videos que aparecieron en su feed data de su participación en la Korrika en defensa de su lengua eskera. “¡Nosotros también somos vascos en Buenos Aires!“, destacó junto a otros coterráneos que caminaron por las principales arterias de la Capital Federal enarbolados en su lucha.

Itziar Ituño nació el 18 de junio de 1974 en Basauri, España. Su formación académica en teatro y la Licenciatura en Sociología en la Universidad del País Vasco la llevaron a fusionar estas dos pasiones. Su debut cinematográfico fue en el año 2003 cuando participó del film El final de la noche.

Itziar Ituño en La casa de papel

Tiempo después, su estelar presencia en La casa de papel con el papel de Raquel Murillo, una inspectora de la policía española que fue asignada como responsable de investigar el robo a la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, la catapultó a la fama y su nombre es habitual en las distintas producciones que aparecen en el catálogo de Netflix.