Las insólitas placas de Crónica durante la asunción de Alberto Fernández

La señal de noticias echó mano a su particular estilo para describir las alternativas del día Crédito: Capturas de Crónica TV

La jornada de la asunción a la presidencia de Alberto Fernández y toda la celebración popular que la envuelve, con cientos de personas que manifiestan su apoyo en los alrededores del Congreso y la Plaza de Mayo, mereció desde esta mañana la particular mirada de la señal televisiva de noticias Crónica, que hizo uso de sus tradicionales placas rojas para describir, con su característica ironía, los distintos momentos de este día histórico.

A las 9, con una placa roja tradicional, el canal escribía la leyenda: "Comienza una nueva etapa". Hasta ahí todo dentro de la normalidad, pero la siguiente leyenda ya era más típica de la señal: "Después de 1460 días, volvió Cristina". Y la siguiente, sobre la imagen del Obelisco, con la leyenda: "Hoy es un día peronista".

Poco tiempo después, Crónica apeló al humor directo con una nueva placa: "En instantes, Dylan llega a Olivos", en referencia a la famosa mascota del presidente Fernández. "Cadena nacional: 3 horas; verano: 11 días; Térmica: 29,5 grados".

"Volvió Alberto, volvió Zamba", fue otra de las placas de la señal que dice estar "firme junto al pueblo", referida al personaje infantil que fue un emblema de la señal estatal Paka Paka. Minutos más tarde, apareció otra vez el ingenio del creador de las placas: "WhatsApp de presidencia: Macri salió del grupo".

"Bolsonaro no viene; Piñera no viene, Trump no viene; Riquelme está feliz", decía otra placa que plantó el canal antes de las 10 de la mañana, cuando se esperaba el arranque de la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso. La señal informaba a su modo los importantes mandatarios que no asistirían a la asunción.

Luego del traspaso de mando, la placa de Crónica volvió a utilizar la ironía: "Alberta maneja su propio auto y el destino del país".

En otro momento, concentrándose en la gente de la Plaza de Mayo, Crónica tomó la imagen de una persona vestida de Guasón -el villano de Batman que hace poco tuvo su propia película- y le imprimió a la placa la leyenda: "El Guasón es peronista".

