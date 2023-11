escuchar

Con reclamos y críticas para el oficialismo, pero también con mensajes y advertencias para el gobierno entrante de Javier Milei, organizaciones sociales opositoras marcharon este martes por la avenida 9 de julio , permanecieron durante poco menos de una hora frente a las puertas del ministerio de Desarrollo Social y luego provocaron un caos en el centro porteño al desplazarse hacia la plaza de Mayo para llevar sus reclamos a la puerta del ministerio de Economía. Fue la primera movilización de envergadura desde que el líder libertario fue electo presidente.

Eduardo Belliboni durante la manifestación NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES

“ La marcha de hoy es para el gobierno que tiene que cumplir con sus obligaciones hasta el último día. Tiene que cumpir con la comida para los comedores populares, con los ‘navideños’ y con el medio aguinaldo ”, le precisó a LA NACION, Eduardo Belliboni, líder y referente del Polo Obrero, la organización que animó y vertebró la movilización.

“Y advertimos que los planes de Milei –prosiguió- son muy perjudiciales para los trabajadores”. Fue una síntesis del espíritu dual de la movilización: sostener hasta último momento los reclamos con el oficialismo en retirada -con el que las organizaciones sociales sin una pata dentro del Estado han mantenido una tensa relación durante los últimos cuatro años-. Y, a su vez, a 12 días del cambio de gobierno, recibir a La Libertad Avanza con la guardia en alto y los dientes apretados.

“Es una manera de decirle ‘acá estamos’” , deslizó una dirigente social que junto a Belliboni y otros referentes abría el paso por la avenida 9 de Julio marcando el ritmo de una movilización que al llegar a Economía tomó la forma de un sombrero: una línea intermitente se esparcía sobre la avenida de Mayo para luego ensancharse al llegar a la plaza histórica- donde las banderas del Polo Obrero no dejaban claros- y volvía a angostarse en la Avenida Hipólito Irigoyen. Allí, entre la Casa de Gobierno y el ministerio de Economía, estacionó un camión que ofició de escenario para que los referentes de las organizaciones coronaran la jornada de reclamo con un improvisado acto en el cual el oficialismo fue el blanco principal de las críticas. Aunque no faltaron advertencias para el líder libertario, que tomará las riendas el 10 de diciembre .

Los más jóvenes se refrescaron en la fuente de la Plaza de Mayo

“No lo están encontrado”, sostuvo en tono jocoso Belliboni en referencia al ministro de Economía, Sergio Massa. ”¿Vieron lo activo que estuvo las últimas semanas? Prendías la televisión y estaba Massa. Abrías el celular estaba Massa. Abrías a puerta de tu casa y estaba Massa. Había como 20 Massas. Ahora parece que no lo encuentran”, bromeó.

Junto a las banderas del Polo Obrero, se encontraban, entre otras, las de Movimiento Teresa Rodríguez, las de Cuba y las de John William Cooke, todas agrupaciones que cerca de las 10 de la mañana concentraron en Indepedencia y 9 de Julio para luego emprender la marcha hacia el ministerio de Desarrollo Social. La respuesta que allí recibieron los piqueteros -que exigían una reunión con Tolosa Paz- y por la cual activaron el viraje hacía Economía fue que las partidas presupuestarias estaban “pisadas” por ese ministerio.

Sombreros, pañuelos y paraguas para atajar el sol

Fue así que la gran masa de manifestantes -que atajaban el sol con paraguas, pañuelos o lo que tuvieran a mano- rumbeó hacia plaza de Mayo. Algunas esquinas eran un remanso para detener la marcha, refrescarse, y que los referentes de las distintas agrupaciones atendieran a la prensa. “Les queda poco”, les gritó un señor que salió al cruce en una de esas paradas. ”Con Milei se acaban todos los punteros”, enfatizó, para luego acercarse a Belliboni, a quien increpó. “Sí. Toda esta gente también labura”, contestó el referente del Polo Obrero, mientras señalaba la larga columna que se iniciaba a sus espaldas.

Las bombas de estruendo y un cántico marcaron la llegada de las organizaciones sociales a Plaza de Mayo: “Estado sionista vos sos el terrorista”, se entonaba en las primeras líneas de la columna, en alusión a Israel y el conflicto bélico con el grupo terrorista Hamas. Sobre el camión desde el cual distintos referentes terminaron de imprimir el sentido de la movilización, se desplegó una bandera de Palestina, que enmarcó el cierre.

“No le tenemos miedo al próximo gobierno, no le tenemos miedo a este gobierno. Massa, Tolosa y Fernández son los responsables de que hoy nuestra familia esté pasando hambre”, sostuvo una referente de Tierra Latinoamericana Socialista. “ Esto es una demostración para el gobierno que se está yendo, para los distintos gobiernos y para el que viene, de que vamos a ser resistencia ”, apuntó otra de Igualdad Social. “Vamos a recordarle [al gobierno] todo lo que tiene pendiente. Y que se vaya preparando Milei, porque si sigue la misma línea nos va a tener en la calle”, advirtió un referente de la agrupacón William Cooke. “Esto es un mensaje de cómo vamos a pararnos frente a este nuevo gobierno, y frente a este gobierno que todavía no se fue”, completó otro que integra Cambio Social. “Le decimos a los Massa, a los Milei, que vamos a seguir en la calle y que el movimiento piquetero es la vanguardia de la clase trabajadora, es el sector más dinámico de la clase trabajadora”, advirtió, por último, una referente de Movimiento de Argentina Rebelde (M.A.R).

Movilización Polo Obrero. Ph: Walter Carnevale

Belliboni, que fue el encargado del cierre, apuntó también contra las organizaciones sociales afines al oficialismo, como el Movimiento Evita y Somos Barrio de Pie, algunos de cuyos referentes ocupan cargos en la cartera que dirige Tolosa Paz. “Nosotros vamos a hacer marchas como siempre. Cuando haya reivindicaciones por discutir y luchar. Lo que no vamos a hacer es cuando haya un [gobierno] del color político que me gusta, guardarme y cuando no, salir [a la calle], como hacen algunos”.