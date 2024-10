Leandro Santoro estalló contra Guillermo Moreno: “Sos muy poco peronista y tenés una actitud gorila”

Escuchar

En medio de un debate sobre la reorganización de la oposición y cómo debe avanzar el peronismo, Guillermo Moreno y Leandro Santoro tuvieron un cruce y protagonizaron un tenso momento en vivo. Ocurrió luego de que el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) señalara que no confía en la Justicia argentina.

“Yo de la Justicia no espero nada. Hay que esperar de la sociedad y de la política”, comenzó Santoro en C5N, a lo que el líder de Principios y Valores arremetió: “O sea que no hay que esperar de nadie nada; ni del Congreso. Esta bárbaro”. Luego, ironizó: “Es bien radical lo que decís”.

El comentario del ex precandidato presidencial no gustó al parlamentario, quien respondió: “No sé qué querés decir con esa chicana. ¿Le querés mentir a la gente? Lo tuyo es bien hipócrita. Le decís a la sociedad que espere de la Justicia y te vienen de condenar a vos, hermano. Vos esperás que resuelva los problemas de la Argentina”.

Además, Santoro enfureció y apuntó: “Guillermo, estás hablando de lo que no sabés. Hoy en el Congreso no hay ninguna posibilidad de juntar una mayoría”. También, se sumó al juego de las ironías: “No te pongas mal que te va a agarrar un bobazo”.

Acto seguido, Moreno continuó con su argumento en defensa de la Justicia y criticó al diputado por su rol dentro del peronismo: “Vos agarrá la bandera y llevala. Si no lo haces a los 40 años, ¿cuándo lo vas a hacer?”. “Bien radical”, volvió a sentenciar.

Tras unos segundos de calma, Santoro retrucó nuevamente contra el exfuncionario de Cristina Kirchner y lo tildó de ser “poco peronista”. Sos un gorila que se asume como peronista, pero, en realidad, tenés una actitud gorila permanentemente excluyente, sectaria, agresiva y burlona”, le señaló.

“El peronismo es otra cosa. Convoca, te hace sentir cómodo y participativo”, continuó el excandidato a jefe de Gobierno y afirmó de forma tajante: “Hace política para que lo aplaudan a él. Es puro ego y vanidad”.

Por su parte, el exsecretario de Comercio Exterior se tomó los comentarios con humor y calmó el debate: “Me han dicho de todo, pero gorila jamás”. “No tenés que gritar”, le dijo entre risas.

Massa y Moreno se mostraron juntos en la marcha universitaria

A pesar de pasadas chicanas y diferencias, Sergio Massa y Guillermo Moreno aparecieron juntos este miércoles en la marcha universitaria y se fundieron en un abrazo ante los manifestantes. Además, entonaron las emblemáticas canciones de la oposición como: “Traigan al gorila de Milei” y “Vamos a volver”.

Después, el exfuncionario expresó en conversaciones radiofónicas: “Me lo crucé a Massa, me vino a saludar. Empezamos a cantar juntos ‘traigan al gorila de Milei’, toda la muchachada cuando lo vio empezó a cantar la consigna”. También contó que se encontró con el diputado Eduardo “Wado” de Pedro.

