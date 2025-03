Leandro Santoro habló sobre el candidato liberal que se llama igual que él y vive hace 8 años en Alemania

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y ahora candidato a la Legislatura por el PJ Leandro Santoro, se refirió este domingo a la insólita jugada de Yamil Santoro, quien le cedió el primer lugar de la boleta de Unión Porteña Libertaria a su hermano Leandro, con el fin de conseguir votos en la Ciudad de Buenos Aires. “Es una estafa”, apuntó, al tiempo que consideró: “O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa”.

“Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”, remarcó. Respecto a si se le permite postularse pese a haber vivido en el exterior durante los últimos años, Santoro insistió: “Esa es la discusión ahora, es inédito”.

En diálogo con Radio Mitre, consultado por la similitud del logo de Unión Porteña Libertaria con el de Unión por la Patria, que puede confundir al electorado, el diputado sostuvo: “Hasta ahí podíamos decir que era una picardía de mal gusto. Ahora, tratar de poner un Leandro Santoro como candidato tiene un solo objetivo, que es confundir a los electores de este Leandro Santoro para que en el cuarto oscuro, frente a la confusión de una elección que seguramente va a ser larga y que hay mucha gente que entra a votar y quiere irse rápido, se preste a la confusión y se lleven un voto [de electores] que no tenían la intención ni el espíritu de votarlos a ellos”.

“Yo creo que esto es algo que el sistema político, en su conjunto, se debería poner de acuerdo para que esto no pase. Básicamente, porque se vulnera el espíritu del elector”, dijo, a la vez que analizó: “Yo creo que acá es muy difícil también, incluso como operación de marketing, que esto les traiga resultados favorables a ellos porque el electorado liberal que ellos tienen no ve bien estás prácticas”.

Leandro Santoro fabian-marelli-11419

Su vínculo con Yamil Santoro y la cercanía con el kirchnerismo

De acuerdo a lo que relató Santoro, mantiene una buena relación con Yamil, al que incluso halagó: “Yo lo conozco bien, he hablado mucho con él, es un tipo inteligente. Es un tipo que tiene cosas para decir, pensamos muy diferente pero es un hombre articulado, es abogado, tiene una historia personal y de vida súper interesante”, y marcó distancia: “Para mí se equivoca porque no tenía que utilizar este tipo de herramientas para instalarse, lo podría haber hecho de otra forma”.

Sobre si el kirchnerismo está detrás de él, el candidato precisó: “Estoy tratando de explicar otra cosa, yo lo que estoy diciendo es que la Ciudad necesita construir un espacio que sea centro-progresista y local”, y afirmó que, pese a que acumula un sector de la sociedad que “quiere y valora mucho a Cristina Kirchner”, según sus palabras, también logra construir puentes con gente que no piensa igual. “Nuestra estrategia política para gobernar la Ciudad es tener un discurso y ojalá una fuerza política electoral el año que viene más amplia que la que tenemos ahora, que contenga peronistas y no peronistas porque nuestra construcción va del centro progresismo hacia un proyecto local”, insistió.

Sobre el final de la entrevista, Santoro aseguró que su tradición política es distinta a la de muchos candidatos que integran la lista: “Yo vengo del alfonsinismo, pero en tercer lugar tengo a Federico Mochi, que fue presidente de la JUP [Juventud Universitaria peronista], es un abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero en segundo lugar la tengo a la vicedecana de la Facultad de Medicina, que la elección pasada lo votó a Martín Lousteau”.

La vicedecana de Medicina de la UBA, Claudia Negri

“Entonces, nosotros también buscamos la forma de construir en este contexto, donde la Ciudad de Buenos Aires se viene abajo por el abandono, donde todos sabemos que hay una fragmentación del bloque de Gobierno y del bloque de poder enorme, una alternativa que exprese a la mayoría de los porteños y que tengan una mirada de sensibilidad social y de progreso. Hay peronistas y hay no peronistas”, cerró.

