Lejos de un discurso moderado, Kicillof arengó a su tropa de intendentes

Axel Kicillof, de pie, apenas si sobresalía en medio de la larguísima mesa dispuesta en forma de "u" en torno a la cual se sentaron los 135 intendentes y candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, reunidos en Avellaneda. Allí los arengó a terminar de ganar en octubre, señaló que su victoria en las PASO fue un triunfo de la política, a la que Cambiemos quiso jubilar, y dijo que las medidas económicas del Gobierno son electoralistas porque pretenden beneficiar a un solo sector social, que es el que les dio la espalda . Y predicó: "Hay que tener cuidado, eso es una de las claves del triunfo, pero que el cuidado, no se convierta en una mordaza que puede hacernos callar lo que pensamos".

Apoyado con un power point que proyectaba las cifras de su contundente triunfo bonaerense, Kicilllof pareció tener juego propio ante un Alberto Fernández que hizo de la moderación de su discurso uno de sus ejes de campaña.

El peronismo y el Frente de Todos tenían 58 municipios bonaerenses y el domingo de las PASO Kicilllof ganó en 90, por lo que aspiran a ratificar el éxito en octubre y extenderlo a los 135 distritos bonaerenses. Para ello, se trazó la estrategia para trabajar sobre los 20 distritos donde obtuvo una diferencia menor a 10 puntos con Cambiemos y en aquellos donde Kicillof perdió por menos de ese margen.

En el polideportivo Delfo Cabrera, bautizado en honor al maratonista peronista, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, organizó una fiesta donde el candidato a gobernador, convertido en jefe político de los dueños del territorio provincial -algunos de ellos históricos- bajó línea durante más de una hora sobre lo que se debe hacer en el resto de la campaña. En el estacionamiento se destacaba el Renault Clio con el que Kicillof recorrió la provincia, estacionado junto a algunas camionetas y autos de alta gama de los jefes comunales. Estaba representado todo el arco ideológico que contiene el peronismo, desde La Cámpora hasta la más rancia derecha peronista,

Antes de Kicillof, algunos intendentes habían compartido la idea de la prudencia para lo que resta hasta octubre. Otros, no, como Pablo Zurro, quien llamó a reivindicar a Cristina Kirchner.

La batalla de la política

Kicillof sostuvo que hay que "hay que buscar un equilibrio y recuperar la posibilidad de expresarse más libremente". Su arenga fue política. Rescató la idea que minutos antes había señalado Florencia Saintout, ganadora de las PASO en La Plata, y dijo que ese domingo "triunfó la unidad del campo popular", que ganó la política a la que Cambienos quiso jubilar y reemplazar por el marketing. "Nos quisieron mandar al pasado, al museo, decir que el campo popular era un hito terminal. Querían reemplazar a Perón y Evita por el marketing", sostuvo.

El candidato a gobernador predicó que la idea de hacer desaparecer la existencia de la política fue una acción premeditada de Cambiemos que trabajó "sobre las conciencias, mediante los medios, análisis y hasta mediante el hurto de información personal, la manipulación dela información, de los hechos y de la justicia". Como parte de esta estrategia, dijo que se difundieron encuestas que daban una paridad y mostró un gráfico con su evolución.

Dijo que la sociedad está procesando el efecto sorpresa del resultado de las PASO y que se vive una época de "transición dura y riesgosa". Habló de un "no tiempo", en el que lo nuevo no llega y lo viejo no termina de retirarse. Pero exhortó a sus candidatos a no perder un minuto y trabajar: "No nos dan respiro y no tenemos derecho a dárnoslo", les dijo.

Kicillof analizó la campaña electoral según su mirada: aseveró que empezó "con el Gobierno demonizándolos y poniendo a Vidal en el plano nacional, escondiendo a Macri, hasta que se resolvió la unidad del Frente de Todos cuando asociaron a Macri con Vidal. Aseguró que ellos no respondieron lo que consideró una provocación. "Si nos metíamos en el barro perdíamos la elección".

"La realidad va a empeorar y van a querer que no se vea. Debemos mostrar que eso responde a la situación nacional y a la ausencia de la provincia. Hay que mostrar que Macri es Vidal y Vidal es Macri", instruyó Kicillof a los intendentes y aspirantes a serlo. "Ellos no pueden mostrar el presente, nosotros podemos hablar de eso, hicimos otras cosas y podemos hablar de futuro", dijo. Y evaluó que la gente lo votó porque entendió que eran "sinceros, honestos" y que les decían lo que pasaba.

Con un casi nada mencionado Alberto Fernández y muchas veces invocada Cristina Kirchner y los espíritus de Néstor Kirchner, Perón y Evita, el relanzamiento de la campaña tuvo un aparte para las medidas económicas de Macri. Dijo Kicilllof que están destinadas a beneficiar a un sector determinado que no nombró (la clase media), en desmedro de las clases populares a las que el Gobierno parece considerar que expresaron un voto irreversible.

Nadie se quiso perder la foto del final, con todos abrazados al candidato con el que aspiran a pintar de celeste el mapa de los 135 municipios bonaerenses.