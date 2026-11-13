Lemoine sorprendió con su fórmula presidencial ideal: Milei-Bullrich

La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, afirmó que su deseo es que Javier Milei y Patricia Bullrich sean los integrantes de la fórmula presidencial para las elecciones del año próximo.

Lemoine, una dirigente cercana al Presidente, expresó su “deseo” en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y un sector del oficialismo.

“Creo que Javier milei va a ser reelecto”, aseveró Leoine, al ser entrevistada en el podcast ¿QuiénEs?, en Radio Zónica.

A continuación, la diputada enfatizó: “A mí me gustaría que la fórmula sea Milei-Bullrich”.

La afirmación resultó sorpresiva porque sectores de la Casa Rosada vienen transmitiendo su malestar hacia Bullrich por los gestos de diferenciación que difundió en las últimas semanas.

“Patricia hizo un video, que algunos se tomaron a mal, pero las imágenes mostraban al Congreso y la puerta de la presidencia del Senado; está diciendo que va a tomar ese rol, la presidencia del Senado”, argumentó Lemoine para bajar el tono al enfrentamiento.

La diputada consideró que la tensión interna con Bullrich también es alimentada desde afuera de La Libertad Avanza.

“Al kirchnerismo, a una parte del macrismo sin Macri y a toda la izquierda les molesta porque saben que si van juntos ganamos en primera vuelta y sacaríamos más bancas; podríamos gobernar sin pedirle permiso a la izquierda”, afirmó Lemoine.

El miércoles, el presidente Javier Milei publicó un posteo que volvió a agitar las aguas internas en el Gobierno. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, posteó el Presidente en su cuenta de la red Instagram.

De inmediato, voceros del oficialismo sugirieron que el mandatario apuntaba a Bullrich.

El sugestivo posteo de Milei

Nadie en la Casa Rosada confirmó que el mensaje apuntó a Bullrich, pero diferentes fuentes reconocieron la tensión interna con la jefa de senadores.

El enojo en Balcarce 50 tiene que ver, además, con la demora en la aprobación de la suspensión de las PASO, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo, y que cerca de la secretaria general de la Presidencia le recriminan a Bullrich.

Por invitación de Karina Milei, Bullrich estuvo en Casa Rosada, en la previa de la reunión entre Milei y el papa León XIV, aunque en las fotos oficiales apenas apareció su imagen, a diferencia de otros funcionarios de segunda línea, como el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

En el Poder Ejecutivo sostienen que, pese al enigmático posteo, el Presidente “sigue sin bajar línea de pegarle a Patricia” y otras voces libertarias ponen en duda que la sangre llegue al río.