Martín Menem pidió acelerar la suspensión de las PASO y adelantó que podría darse en 15 días

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió al avance del proyecto para la posible suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno y marcó la responsabilidad del Senado de aprobar la normativa que busca eliminar o suspender esta instancia de votación.

“Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, consideró este jueves el funcionario mileísta.

Y, en diálogo con radio Mitre, añadió: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, entonces vamos a estar cerca para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral”.

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli X @diegosantilli

Menem explicó que desde el Gobierno se puede “prometer o anunciar”, pero que la decisión final depende de las personas que “terminan levantando la mano por la afirmativa”, es decir, los senadores que deberán votar el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

“Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, adelantó.

Sin nombrar directamente a Patricia Bullrich, titular de la Cámara alta, Menem dijo: “Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión”.

Al mismo tiempo, adelantó que la agenda de La Libertad Avanza (LLA) para los próximos días incluye el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; el reclamo de Malvinas ante el Tribunal del Mar; y biocombustibles. “La semana siguiente vamos a estar cerca de trabajar el presupuesto y algunas cosas más que nos están quedando pendientes. Seguramente tendremos extraordinarias”, remarcó.

Martín Menem durante en la previa de la misa del Papa celebrada este lunes

Para cerrar, Menem se refirió a la visita del papa León XIV y a su encuentro con el presidente Javier Milei. El funcionario descartó que las palabras del Sumo Pontífice acerca de la pobreza y la desigualdad hayan sido un mensaje político y dirigido al Gobierno.

“Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia”, consideró. “Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47.000.000 de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina”, consideró.

Y sumó: “Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular, y creo que debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia”.

“Hubo un par de mensajes que a mí me quedaron grabados; ha dejado algunos mensajes que creo que son dignos de llevar esas acciones adelante en la vida diaria de uno, que seguramente nos van a mejorar como personas y como país”, dijo y cerró: “Yo no quiero que se politice esto, pero no hay nada más justo, en términos sociales, que sacarle la inflación de la espalda a la gente”.