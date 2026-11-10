León XIV en Córdoba: la política detrás de la visita y una foto “ecuménica” que reunió a oficialistas y opositores

CÓRDOBA.- Ocho horas estuvo el papa León XIV en Córdoba, donde fue acogido por una multitud que lo acompañó en las tres actividades previstas: la misa en el predio de Fadea, el recorrido en el Papamóvil hasta el Arzobispado y su llegada a la Catedral. Varias veces rompió el protocolo. En materia política, la Casa Rosada decidió no dejar todo el escenario al gobierno provincial, por lo que desembarcaron varios dirigentes libertarios nacionales.

El gobernador Martín Llaryora fue el encargado de recibirlo en el aeropuerto (junto al intendente de la ciudad, Daniel Passerini) y de darle el último apretón de manos al pie del avión, antes de su regreso a Buenos Aires.

Compartieron la primera fila de la misa en Fadea, ante unas 800.000 personas, peronistas cordobeses y libertarios. Llaryora con su hija, Passerini con su esposa; el exgobernador Juan Schiaretti y su esposa, la senadora Alejandra Vigo; la vicegobernadora Myrian Prunotto y su marido se mezclaron con Karina Milei y Martín Menem.

También estuvieron los ministros Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Sandra Pettovello y Carlos Presti, además del canciller Pablo Quirno. El líder de la bancada de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, potencial candidato a gobernador, estuvo muy cerca de ese grupo, que hizo varias selfies.

La comitiva del Gobierno Nacional en la misa del Papa en Córdoba.



Todos los Argentinos le seguimos dando un testimonio ejemplar al mundo.



Orgulloso de esta Argentina. pic.twitter.com/DQ3HJiwhVM — Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 10, 2026

El senador Luis Juez y el exdiputado Rodrigo de Loredo -que sí estuvo en el arzobispado- no participaron. Fueron ausencias ruidosas en tiempos en donde se barajan los posibles aliados de La Libertad Avanza para competir en Córdoba. Sí estuvo la senadora Carmen Álvarez Rivero. Allegados a Juez indicaron a este diario que prefirió seguir la ceremonia desde su casa.

Entre los funcionarios locales se contaron el jefe de Gabinete Manuel Calvo y el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, muy activo en los preparativos previos y uno de los anotados en la carrera para postulantes a la Intendencia de la ciudad.

Otros dirigentes que fueron a la ceremonia -a la que todos estaban invitados- fueron los diputados nacionales Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Brugge del oficialismo provincial; Natalia de la Sota que armó su propio espacio hace un año y la kirchnerista Gabriela Estévez. Los gobernadores Elías Suárez de Santiago del Estero e Ignacio Torres de Chubut también estuvieron en la misa.

En esta oportunidad no hubo diferencias en la interpretación de los locales y de algunos participantes de la comitiva nacional: la visita del Papa era un acontecimiento de enorme trascendencia institucional y había que estar.

Juan Schiaretti junto a Martín Menem y a Karina Milei, escuchan la papa León XIV Presidencia

La homilía que pronunció León XIV tuvo menos referencias a la situación social -lo que seguramente significó un alivio para los referentes de la Rosada-, aunque no pasó inadvertido su llamado a construir “una patria fraterna y solidaria”. En cambio apuntó al legado de los santos Cura Brochero y Mama Antula, como modelos de una Iglesia comprometida con su tiempo, cercana a las necesidades de la gente.

La frase de Francisco

Fue en la Catedral -a pocos metros donde su antecesor, el Papa Francisco, vivió en esta ciudad- cuando León XIV dijo una de las frases más significativas para los argentinos. “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”, pidió.

Llaryora fue el principal anfitrión político de una jornada que le permitió mostrar capacidad de organización y de articulación institucional. La expresión del pontífice sobre “Córdoba, centro geográfico del país”, sonó muy significativa para la administración provincial que logró -al igual que la Iglesia local- el objetivo de que el lugar tuviera trascendencia internacional.

Papa León XIV parte de Córdoba hacia Buenos Aires en el avión de Aerolíneas Argentinas Sebastián Salguero

La recepción organizada en el aeropuerto para León XIV tuvo características propias y, a la vez, marcó diferencias -sin palabras- con algunas de las políticas nacionales. Hubo alumnos de escuelas rurales y de montaña (Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres; de Nuestra Señora del Valle, de Los Gigantes, y de la República del Perú, de Córdoba capital) y personas con discapacidad de diferentes organizaciones y fundaciones que trabajan por sus derechos (Pique Libre, Superadaptados, Cottolengo Don Orione, Fundación Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad).

También allí el Papa se acercó, recibió regalos, bendijo y hasta se hizo varias selfies. Incluso uno de los chicos estiró su mano y le tocó el corazón, gesto al que León XIV respondió con dulzura y una caricia.

“Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe. ¡Dios bendiga a toda Córdoba!“, dijo León XIV en su primera salida en el balcón del Arzobispado. Otra vez se apartó del protocolo para salir una vez más antes de irse, saludar y bendecir.