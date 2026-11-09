León XIV encabezó una histórica misa en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV encabezó hoy su primera misa en la Argentina ante una multitud que se congregó en las cercanías del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se montó el escenario principal con el altar. Muchos fieles habían pasado la noche allí, a la espera de una celebración que fue vivida con emoción y fervor.

Fue una de las mayores movilizaciones populares de la historia del país. Fuentes de la comitiva vaticana la destacaban, además, como la misa más multitudinaria encabezada por León XIV.

En su homilía, el Papa exhortó a las familias a ser las protagonistas de la búsqueda de Cristo y reconoció los desafíos que afrontan. “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, dijo.

León XIV avanza en el papamóvil por Avenida del Libertador hacia el escenario Aníbal Greco - La Nación

De cerca lo escuchaban el presidente Javier Milei y su gabinete en pleno, sentados a un costado, debajo del escenario. También, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Eran parte de los 3000 invitados especiales.

Decenas de obispos concelebraron la misa con León XIV, que estuvo escoltado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el cardenal Mario Poli.

Durante la ceremonia y antes, los fieles vivieron con mucha intensidad el recuerdo del papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, predecesor de León XIV. “Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión –dijo el Santo Padre-: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. La idea de la familia como motor de la fe fue central en el mensaje de León XIV. Antes del inicio de la misa, se desató una ovación cuando nombraron por altoparlantes a Francisco, que falleció sin haber visitado la Argentina como papa.

La misa comenzó hoy cerca de las 11:30. Antes, cantó la artista Soledad Pastorutti y su versión del “Aleluya” despertó la emoción en los presentes.

León XIV llegó desde Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, donde a primera hora visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione. Las pantallas gigantes montadas en Palermo mostraron imágenes del Sumo Pontífice allí. También transmitieron su arribo a la zona del Monumento de los Españoles. Grandes y chicos lo vivaron a lo largo de los dos kilómetros que recorrió a bordo del papamóvil; muchos entre llantos. Hacían flamear banderas papales y argentinas. Las banderas también se multiplicaban en autos, mochilas y balcones.

El presidente Javier Milei; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; su esposa, Belén Ludueña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem TIZIANA FABI - AFP

La escena se completaba con el cielo azul de un día completamente despejado y el blanco de los más de 2500 curas que desde temprano empezaron a prepararse para dar la comunión en las calles.

La previa de un evento histórico

“Viva el papa León”, repetían desde temprano por los altoparlantes. “Esta es la alegría del pueblo argentino, que viva el papa León”, era otra de las consignas. El “¡Viva!” que respondía la gente era ensordecedor. Todo se acrecentó cuando se acercaba la hora prevista para la misa.

“El Santo Padre está en Pampa y Libertador”, anunciaron y fue el primer gran estallido junto al escenario. Respondían al pedido de levantar banderas y pañuelos, y la multitud se volvía blanca y amarilla.

De las 3000 invitaciones, 2500 quedaron para la Iglesia local y las 500 restantes se dividieron entre los gobiernos de la Nación y la ciudad de Buenos Aires.

La jurisdicción liderada por Jorge Macri se encargó también de invitar a los gobernadores, como lo había hecho la Casa Rosada para el encuentro de ayer en el Palacio Libertad.

El papa León XIV, después de la misa en el Monumento a los Españoles

La llegada del presidente Javier Milei se concretó a las 10. Arribó desde Olivos, junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. En una de las carpas, la “azul”, ubicada cerca del escenario, lo esperaba ya su gabinete en pleno.

El mandatario y el Santo Padre se encontraron por primera vez este domingo, cuando el Sumo Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery. Después, León XIV visitó la Casa Rosada y más tarde volvieron a verse en el acto del Palacio Libertad. Hoy no se cruzaron.

La misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles Fabián Marelli

Se reunirán una vez más el miércoles, cuando Milei despida al Papa en el Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, desde donde la gira papal continuará rumbo a Perú, en lo que será su última parada en su primera visita a la región.

La enorme cantidad de asistentes sorprendió incluso a los organizadores. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que su cálculo es que hubo cerca de dos millones y medio de personas.

Las imágenes de Uruguay, parada previa de la gira del Sumo Pontífice, con poca presencia de gente en las calles, habían despertado algunas alertas, pese a que estaba claro que Uruguay, que es un estado laico, concentraría menos fieles.

Vista aérea de Palermo, antes de la llegada del Papa RUDY QUIROZ - AFP

El feriado nacional dispuesto en la Argentina para permitir que la gente participara de las celebraciones contribuyó a la inmensa asistencia.

La visita del líder de la Iglesia Católica se da casi cuarenta años después de la venida de Juan Pablo II, el último papa que estuvo en la Argentina.