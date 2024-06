Ley Bases: Santoro arremetió contra Milei por denunciar “un intento de golpe de Estado” y luego viajar a Europa

Escuchar

En plena labor parlamentaria por el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se encaminan a obtener hoy una sanción definitiva en la Cámara baja, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro arremetió contra los viajes a Estados Unidos y las giras por Europa que emprendió Javier Milei en sus primeros seis meses de gestión. “El Presidente le dice a los argentinos que trataron de hacer un golpe de Estado. ¿Qué hace acto siguiente? Se va de vacaciones. ¿Somos conscientes de lo que significa eso?” , cuestionó Santoro.

Tras presentar una cuestión de privilegio contra el Presidente, el diputado opositor criticó las declaraciones del mandatario, quien durante los incidentes desatados en el Congreso mientras se trataban las iniciativas oficialistas en el Senado denunció un “intento de golpe de Estado”.

“Milei denunció un intento de golpe de Estado y afirmó tener conocimiento de que en la Argentina operan grupos terroristas. Yo no sé si somos conscientes de la importancia institucional que tiene que un presidente de la república diga que lo han intentado voltear por la fuerza; no es un candidato, no es un panelista o un economista outsider” , consideró.

De esta forma, el funcionario aseguró que no va a ser “cómplice” del silencio ante ese hecho, y lamentó que la sociedad se esté “acostumbrando peligrosamente a que el Presidente pueda decir cualquier cosa”. Y tras ello reclamó: “Le pido al Presidente que mida sus palabras”.

A Milei le aconsejó moderarse y frenar las agresiones al Congreso y a la política porque “cuando los mercados le den la espalda, va a tener que venir a buscar apoyo acá en este cámara”.

“Es un presidente estructuralmente débil. No puede darse el lujo de pelearse con la política porque en algún momento las cosas pueden ponerse difíciles”, señaló.

Si bien reconoció que “las excentricidades” de Milei lo convierten en una figura atractiva a nivel internacional, aclaró que “no es lo mismo ser popular que ser prestigioso”.

“Prestigiosos son el presidente Lula (Da Silva) o (Luis) Lacalle Pou”, opinó Santoro, quien cerró: “Le pido al presidente que mida a sus palabras y a este cuerpo que deje de tomarse en joda” lo que dice.

