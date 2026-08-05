Ley de tierras: los aliados presionan a Patricia Bullrich para que el proyecto del Gobierno vuelva a comisión

En un giro dramático de los acontecimientos y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la oposición dialoguista presiona a la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), para que desista de avanzar con el tratamiento en el recinto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para este jueves en la Cámara alta.

A pesar de que ya sabe que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, Bullrich resiste la presión e intenta encontrar una salida que le permita aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

El oficialismo hizo concesiones, pero puja voto a voto Rodrigo Néspolo

De hecho, la Secretaría Parlamentaria hizo circular este mediodía el memo que convoca a los senadores para este jueves a las 14 a reanudar la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio último.

La suerte de la sesión de este jueves se definirá esta tarde en una reunión que la jefa del oficialismo sostendrá con representantes de los bloques de la oposición dialoguista en el salón de reuniones de la bancada radical, ubicada en el segundo piso de la Cámara alta.

Precisamente, la UCR es uno de los bloques que más presiona para que el proyecto no se discuta esta semana y reclama que vuelva a comisión “para tener un debate serio”.

Memo de la citación a la sesión de mañana

La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila , que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

La salteña Flavia Royon votaría en contra del capítulo sobre extranjerización de tierras Noelia Guevara

Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.