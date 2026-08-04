Qué se sabe del episodio por el que está detenido Facundo Moyano: denuncia, corridas, drogas y contradicciones
Facundo Moyano, exdiputado nacional y líder del Sindicato del Peaje, está detenido desde esta madrugada, acusado de haberle provocado lesiones leves a una mujer que estaba con él y de haberla mantenido encerrada contra su voluntad. Todavía no está claro qué fue lo que pasó -según el primer informe policial, ella refirió haber sido agredida, pero después, en una declaración más larga, se desdijo-. A continuación, las claves para entender qué se sabe hasta ahora del caso que involucra a uno de los hijos de Hugo Moyano, jefe del Sindicato de los Camioneros y exlíder de la CGT.
¿Cómo empezó el episodio?
¿Quién es la mujer?
¿En qué estado la encontró el SAME?
¿Cuál es la situación de Facundo Moyano?
¿Cómo sigue la investigación?
¿Quién es Facundo Moyano?
¿Cómo empezó el episodio?
A las 5.03 llama al 911 el encargado del edificio de Facundo Moyano, de la avenida del Libertador al 5400. Dice que escuchó gritos y que salió corriendo una mujer, con Moyano persiguiéndola. La Policía los encuentra en la esquina de Vertiz y Sucre. Ella “refiere que fue agredida por el señor Moyano”, dice el primer parte policial. Los trasladan a la comisaría y le dan intervención al SAME, que la traslada al hospital Pirovano.
¿Quién es la mujer?
Es Candela Arizaga, de 23 años. Es modelo, promotora e influencer (tiene 300.000 seguidores en Instagram). A comienzos del 2024, fue pareja del cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los investigadores entienden que ahora tenía una relación con Facundo Moyano.
¿En qué estado la encontró el SAME?
Alberto Crescenti, jefe del SAME, informó que a pedido de la Policía fueron a buscarla a la Comisaría Vecinal 13 A, donde la encontraron “con un grado de excitación bastante importante” y la trasladaron al Hospital Pirovano. Crescenti dijo que “ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias” y que, por eso, le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine de su cuerpo las drogas. Después, quedó en manos del equipo de psiquiatras y psicólogos del hospital. Pasadas las 10, la fiscalía informó que Arizaga ya prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. En ese primer testimonio, según fuentes de la causa, dijo que Moyano no la golpeó ni la encerró.
¿Cuál es la situación de Facundo Moyano?
Quedó detenido cuando lo encontró la Policía en la calle porque Arizaga refirió haber sido golpeada. El auxiliar fiscal Julián Pistone dispuso después su detención formal: le imputó lesiones leves y privación ilegítima de la libertad (la hipótesis es que Moyano no dejaba salir del departamento a Arizaga) en contexto de violencia de género. Quedó alojado en la comisaría 13 A y el plan es que por el momento continúe allí, informaron fuentes oficiales. Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.
¿Cómo sigue la investigación?
La fiscalía que trabaja en el caso ordenó que le envíen todas las filmaciones que pueda haber del hecho y citó a los primeros testigos, incluido el encargado del edificio que hizo la primera llamada dando cuenta del hecho. Analiza por estas horas la nueva declaración de Arizaga.
¿Quién es Facundo Moyano?
Es uno de los siete hijos que tuvo Hugo Moyano, el histórico jefe del Sindicato de los Camioneros y exlíder de la CGT. Fundó en 2006 el Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa) a partir de una gestión de su padre con el kirchnerismo y fue diputado nacional durante 10 años, hasta que renunció a su banca enfrentado con La Cámpora. Siempre se diferenció del resto del clan familiar por su alto nivel de vida, vinculado a la farándula. Tiene 41 años y es hijo de la segunda pareja que tuvo Hugo Moyano.