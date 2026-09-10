Libertad de prensa e Inteligencia Artificial: comenzó la asamblea anual de ADEPA en Tucumán

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (De una enviada especial).- Este miércoles comenzó la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que se extenderá hasta el viernes en esta ciudad. El eje de las jornadas está puesto en el análisis de “la situación de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país” y en el debate sobre el estado y los desafíos de la industria periodística a raíz de la evolución de la inteligencia artificial.

De la Asamblea, que se lleva a cabo en el Hotel Sheraton, participan directivos y editores de medios impresos y digitales de todo el país.

El foro anual inició ayer con una reunión privada del Consejo Ejecutivo de Adepa y una exposición de Guillermo Monti y Daniel Dessein, prosecretario de redacción y presidente de La Gaceta, respectivamente, en la que repasaron la historia de la provincia. El medio tucumano oficia como anfitrión de la asamblea. Por la noche, se realizó un cóctel de bienvenida.

Guillermo Monti, Daniel Dessein y Martín Etchevers en la reunión del Consejo Ejecutivo de Adepa en Tucumán DIEGO ARAOZ

A su vez, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió ayer en la Casa de Gobierno provincial a autoridades y representantes de Adepa, “con quienes dialogó sobre libertad de prensa, la actividad de los medios y la situación política, económica y social de la provincia y el país”, según informó el gobierno tucumano a través de un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, Dessein, titular de La Gaceta y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa, destacó el carácter “federal” de la institución y el vínculo histórico de la entidad con Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió a autoridades de Adepa en la Casa de Gobierno Gobierno de Tucumán

Por su parte, Martín Etchevers, presidente de Adepa y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín, calificó la conversación como “muy interesante” y destacó que Jaldo “expresó su valoración de la libertad de expresión y del trabajo de los medios periodísticos”. Y agregó: “El gobernador nos contó que tiene un esquema de conferencias de prensa, donde hace una apertura muy grande y muy periódica con todos los medios. Eso es algo que saludamos”.

“Se fueron contentos con la reunión”, apuntaron desde la gobernación, en diálogo con LA NACION.

También se reunieron con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien tildó el encuentro de “muy enriquecedor”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se reunió con las autoridades de Adepa Rossana Chahla

La agenda de la asamblea

La agenda de la asamblea anual incluye distintas capacitaciones y actividades que contarán con especialistas locales e internacionales, entre las que se destaca un encuentro entre los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín. Tendrá lugar este jueves a las 12, bajo el título: “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”.

Luego de la presentación de Morales Solá y Kirschbaum, comenzarán las actividades de capacitación, que tendrán como pilar el análisis del impacto de la inteligencia artificial sobre la industria periodística y la puesta en práctica de esta tecnología en los medios del país. En concreto, Agustina Ordoñez, consultora de Adepa, presentará el viernes un informe sobre “el valor de los medios argentinos en la era de la IA”.

La 64ª Asamblea General culminará ese mismo día con el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

En el documento elaborado el año pasado, Adepa advirtió sobre la degradación de la discusión pública en el país. “La apelación al odio contra el periodismo transgrede normas legales y los principios básicos de la convivencia democrática, habilitando indirectamente la violencia física”, sostuvo la institución, en referencia a los insultos del presidente Javier Milei y otros sectores de la dirigencia política contra medios y periodistas.

El presidente Javier Milei en su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario Marcelo Manera

En esta edición, se espera que el informe vuelva a hacer referencia a las “agresiones verbales” del Presidente contra la prensa, en un contexto de escalada de los insultos que propina Milei a medios y periodistas. En las últimas semanas, tildó a distintos cronistas de “ignorantes”, “imbéciles” y “mierdas humanas”.

A diferencia de las asambleas de 2024 y 2025, a las que no asistió ningún funcionario del Gobierno, este jueves estarán presentes Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza (LLA), según pudo saber LA NACION.