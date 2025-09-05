ADEPA condenó los insultos del Presidente a medios y periodistas y lamentó la degradación de la discusión pública

En su 63ª Asamblea anual, que se desarrolla en Puerto Madryn, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió sobre la degradación de la discusión pública en el país durante los últimos seis meses, un período marcado por insultos del Presidente de la Nación contra medios y periodistas.

“Todo funcionario puede refutar o criticar el trabajo periodístico. El derecho a la crítica no ampara ningún insulto, como ha dicho el máximo tribunal de la Nación”, señaló la entidad, al aprobar por unanimidad el informe sobre libertad de prensa en la Argentina.

“La apelación al odio contra el periodismo —viralizada en redes sociales y replicada por sectores militantes— transgrede normas legales y los principios básicos de la convivencia democrática, habilitando indirectamente la violencia física”, añadió la institución, en referencia a comportamientos que no excluyen al presidente Javier Milei y otros sectores de la dirigencia política.

Las deliberaciones de ADEPA, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, son encabezadas por el presidente de la entidad, Martín Etchevers (Clarín), y el informe semestral –con el título “El periodismo, herramienta para la sociedad democrática”- fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).

Intento de censura previa

El documento se titula “El periodismo, herramienta para la sociedad democrática” y, entre otros ataques al ejercicio del periodismo, denuncia “un preocupante intento de censura previa a partir de una medida cautelar del juez Patricio Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Patricio Alejandro Maraniello

“Aunque su origen fuera ilegal, esta prohibición constituye una limitación ilegítima de la libertad de expresión y de prensa, contraria a la Constitución, la jurisprudencia nacional y los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo ADEPA.

La entidad recordó que estas decisiones judiciales afectan directamente el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública. Y valoró que el fiscal de la causa haya aclarado que no se podrá vulnerar la protección de las fuentes ni la inviolabilidad de los domicilios de los periodistas involucrados.

En el pronunciamiento se celebró que el Presidente haya anunciado su decisión de dejar de insultar, considerándolo un gesto positivo hacia la convivencia social. No obstante, advirtió que la forma más frágil del diálogo, cercana a la violencia, se da cuando predominan agravios e intimidaciones sobre ideas y argumentos.

“Un debate intenso y plural puede y debe sostenerse siempre dentro del marco del respeto y la responsabilidad por lo que expresamos”, señaló Dessein al leer el informe en la asamblea. Y agregó que nada contribuyen a la vida democrática las formas de propaganda disfrazadas de periodismo.

ADEPA dedicó el análisis de lo ocurrido en los últimos seis meses en el país a la violencia y el hostigamiento a periodistas y, en ese sentido, sintetizó episodios. En abril, Roberto Navarro fue golpeado por un transeúnte y, hace dos semanas, Eduardo Feinmann fue increpado y agredido por un dirigente sindical. Por otra parte, en distintas protestas sociales se registraron agresiones de fuerzas de seguridad a cronistas y reporteros gráficos.

“Un hecho especialmente grave fue la vandalización de las instalaciones de Todo Noticias (TN) en junio pasado, por parte de militantes y funcionarios kirchneristas, quienes dañaron instalaciones y vehículos tras conocerse un fallo judicial adverso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, detalló el informe.

Asimismo, el periodista Hugo Alconada Mon sufrió reiterados intentos de hackeo y una fuerte campaña de hostigamiento digital luego de publicar un artículo sobre los servicios de inteligencia. “Este clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”, advirtió ADEPA.

También se analizaron en el informe fenómenos globales, como la desinformación y la irrupción de la inteligencia artificial, que se mezclan con particularidades locales, poniendo en riesgo la capacidad de la ciudadanía de distinguir entre lo verdadero y lo falso. “La democracia requiere discernimiento, intención y libertad en cada acto comicial. Y el periodismo debe potenciar sus reflejos y procedimientos para destilar el flujo de contenidos de interés público que circulan en coyunturas como la actual”.

La inteligencia artificial

Frente al impacto de la inteligencia artificial, ADEPA remarcó que esta tecnología multiplica las dificultades para reconocer la verdad, a la vez que amenaza los derechos de autor y la sustentabilidad de la industria periodística.

Entre las conclusiones, ADEPA insistió en que el periodismo cumple un rol central para que la sociedad pueda acercarse a los hechos, debatir sobre ellos y tomar decisiones colectivas e individuales.

Frente a un ecosistema digital contaminado por la desinformación y el odio, y en un clima político de confrontación, la entidad instó a toda la dirigencia argentina a “garantizar la plena vigencia de las libertades de prensa y de expresión, y a fortalecer un periodismo moderno, responsable y sustentable como herramienta clave de la democracia”.