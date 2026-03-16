$LIBRA: los diputados de la comisión investigadora acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa

A la luz de las últimas revelaciones del caso $LIBRA, que dan cuenta de la vinculación activa del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los responsables de la presunta estafa, los diputados opositores que integraron la comisión investigadora acusaron al jefe del Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.

Asimismo, los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal para que sea relevado del caso. Le achacan los delitos de entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados.

Los diputados de la oposición reivindicaron la labor investigativa que realizaron hasta noviembre pasado -en el que señalaron la responsabilidad política del presidente Milei en la maniobra- y reclamaron que la comisión sea reactivada. Como difícilmente el oficialismo y sus aliados accedan al pedido, anunciaron que constituirán una “comisión ad hoc” para hacer el seguimiento de los avances y retrocesos de la investigación.

“Estamos frente a una estafa y a un hecho de En este sentido, también hemos decidido constituir una comisión ad hoc para hacer el seguimiento y los avances y retrocesos de la investigación. Pcorrupción millonario y y una clara malversación de la investidura presidencial. El caso $LIBRA tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presidente de la comisión investigadora hasta que ésta finalizó su labor en noviembre pasado.

“Está absolutamente probado con claridad que el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente -enfatizó-. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.

Los diputados opositores que conforman la comisión investigadora de $LIBRA Rodrigo Néspolo

“Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del presidente -agregó-. Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación, y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la justicia y ante ante este Congreso de la Nación".

Antecedentes del caso

El escándalo que salpica al presidente ya lleva más de un año: estalló el 14 de febrero del año pasado, cuando el presidente Milei promocionó en un tuit la criptomoneda $LIBRA destinada, en principio, a crear un fondo de financiamiento para las pymes argentinas.

Cinco horas después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado” de dicho proyecto: en ese lapso la criptomoneda, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, había generado enormes ganancias a quienes vendieron sus tenencias mientras subía y grandes pérdidas -calculadas en al menos U$S 100 millones- con el derrumbe.

En esta operación participaron el presidente Milei –quien posteó el contrato para adquirir la criptomoneda en la red social X–; los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el creador del proyecto, el empresario norteamericano Hayden Davis. En un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.

En el caso también aparece involucrada la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien habría facilitado los encuentros entre el Presidente, los lobistas y los creadores del proyecto. La Secretaría General figura en los registros como quien autorizaba los ingresos de los empresarios cripto.

El escándalo tuvo un nuevo giro el viernes pasado con la revelación del peritaje judicial sobre el teléfono de Novelli, el cual da cuenta de los múltiples contactos del trader Novelli con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo -antes, durante y después del tuit presidencial que le dio vida pública a la moneda virtual $LIBRA.

El peritaje sobre el teléfono de Novelli demuestra que solo ese 14 de febrero Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron un total de 13 minutos y 10 segundos. Karina Milei participó en otras 6 llamadas. Hubo contactos en los minutos previos al tuit original de Milei, coincidente con el lanzamiento del criptoactivo, y en los instantes inmediatamente posteriores.

Buenos Aires 16mar26. Cámara de Diputados, Anexo Sala 1 .Conferencia de la comisión investigadora del Caso LIBRA, estafa con Criptomonedas. Rodrigo Néspolo

“Los recientes descubrimientos periodísticos demuestran que Milei mintió: dijo que no estaba interiorizado de los pormenores de la maniobra -enfatizó Juan Marino (Unión por la Patria)-. Estas últimas revelaciones demuestran que Milei no solo habló por teléfono con Novelli, que fue el organizador de esta operatoria, sino que participó en maniobras anteriores y que hemos denunciado en el informe”.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, anticipó Ferraro. Los legisladores también requerirán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.