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Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa por corrupción en la Andis

Las declaraciones de los dueños de la droguería Suizo Argentina habían sido pedidas este miércoles por los fiscales de la causa; investigan un esquema de cartelización y sobreprecios

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Jonathan Kovalivker sale de los tribunales de Comodoro Py
Jonathan Kovalivker sale de los tribunales de Comodoro PyEnrique García Medina

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. Dispuso, además, la inhibición general de bienes de los dos.

Lijo tomó su decisión menos de 24 horas después de que se incorporara a la causa el pedido de citaciones e inhibiciones. Las indagatorias fueron promovidas, este miércoles, por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)-, que sostuvieron que la droguería de los Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios.

En total, los fiscales habían solicitado 43 indagatorias; casi todas fueron ordenadas hoy por Lijo, que inhibió los bienes de 36 personas; en su mayoría, representantes de las empresas que, según los fiscales, participaron de la cartelización.

Las audiencias empiezan el jueves próximo, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina.

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