Lilia Lemoine volvió a cargar contra Villarruel, dijo que está mal asesorada y la comparó con Martín Menem

En línea con varias declaraciones anteriores, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al asegurar que está mal asesorada. También comparó el rol de liderazgo de la titular del Senado con el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Antes no cometía estos errores”, apuntó.

La parlamentaria cercana al presidente Javier Milei dijo que actualmente limita su relación con la dos del Gobierno a un plano laboral. “No tenemos que ser amigos para trabajar juntas”, marcó y, tras ello, apuntó contra la vicepresidenta por prometer reabrir causas contra Montoneros: ”El martes a la noche me enteré que había hecho un acto en el Senado. Va de mal en peor esto, porque dijo ‘vamos a meter presos a todos los Montoneros’. ¿Cómo piloteo esto?”. En esa misma línea, aseguró que Villarruel está “mal asesorada”. “Creo que está siendo mal asesorada, no sé por quién, porque ya no tiene los asesores que originalmente la acompañaron durante la campaña. Parece como que se quiere despegar de Javier y repite constantemente ‘mi amigo Javier, mi amigo Javier, mi amigo Javier’. Eso no se hace, es el presidente Javier Milei, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, aseveró la diputada.

“Nunca hay que usar la relación personal con alguien para defender una postura y decir ‘está todo bien porque es mi amigo’. En todo caso decir, ‘yo lo quiero mucho a Javier’. Yo no digo ‘Javier es mi amigo’, yo digo ‘yo lo quiero mucho a Javier, yo soy su amiga, yo lo voy a defender a él y a Karina frente a todo y todos’, pero ellos no me deben a mí,” sumó.

En otro tramo de la entrevista, comparó a la vicepresidenta con Martín Menem, que preside la Cámara de Diputados, y lo calificó a él como un “soldado”. “Yo no voy a dejar de decir desde el Legislativo lo que ella está haciendo mal, porque es observable, y si vos comparás la labor de Menem, que es un soldado, es un señor, se viene bancando unos ataques tremendos. Si vos comparás las actitudes de Martín con las actitudes de Victoria, decís es broma esto, ¿no?”, sostuvo.

En eso, recordó el comentario que hizo Villarruel en una entrevista televisiva, cuando llamó “jamoncito del medio” al Presidente. “No lo digo para que Martín [Menem] tenga un problema ahora, pero observen cómo se comporta la presidente del Senado y cómo se comporta el presidente de la Cámara de Diputados, que también es tan amplia minoría: no hubo una sola ocasión en la que él se tomara el atrevimiento de decirle ‘jamoncito’ a Javier Milei ni nada similar”, apuntó.

Por otro lado, volvió a hablar de la decisión de Villarruel de impulsar la apertura de causas contra Montoneros. “Está mal asesorada claramente. Abandonó la mitad de su causa e hizo lo mismo que Marcela Pagano, que se puso un rodete de Evita y salió a hablar de Nunca Más, igual que Lourdes Arrieta; se nota la mano de la misma persona. ¿Cómo te vas a desmarcar de lo que hiciste, o de lo que vos profesaste, porque no te conviene políticamente?”, dijo en alusión a la expulsión de la diputada mendocina, quien le exigió a Martín Menem que dé explicaciones sobre la visita a los represores en la cárcel.

E insistió: “¿Cómo va a hacer un evento diciendo que vamos a meter todos presos? ¿Quién va a meter todos presos? ¿Por qué ella va a meter? ¿A quién se refiere cuando dice nosotros? ¿Nuestro Gobierno? Antes no cometía estos errores”.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

Las duras críticas de Lemoine se reiteraron estas últimas semanas. La legisladora se pronunció en medio de la escalada de tensión en LLA por las discrepancias entre Villarruel y Milei, tanto por el pliego de Ariel Lijo como por el aumento de dietas en la Cámara alta. Durante un comentario editorial de su programa de radio hace algunos días, la diputada denostó que la número dos del Gobierno tenga una agenda propia, le dijo que se tiene que mantener en el rumbo político del Gobierno ya que no ganaron las elecciones gracias a ella y le exigió que se “comporte”.

