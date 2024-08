El duro comentario de Lilia Lemoine contra Victoria Villarruel

Escuchar

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine apuntó este domingo contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por la polémica visita de legisladores libertarios a represores en el penal de Ezeiza.

“Seguimos sorprendidos por cómo se lavó las manos Victoria”, escribió la diputada a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a otra publicación en la que se puede ver a la vicepresidenta junto al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien cumplió un rol clave para llevar adelante ese encuentro. “Toda una maniobra de Villarruel (con el padre Ravassi en la foto), más claro echale agua”, escribió otro usuario en la misma red.

La visita en cuestión generó una fuerte polémica en el bloque de La Libertad Avanza. La última reunión entre los diputados libertarios terminó con una denuncia por violencia de género por parte de Lourdes Arrieta contra Gerardo Mayoraz. Arrieta había dicho que fue llevada engañada al encuentro y le había pedido explicaciones a los organizadores.

En este contexto, Lemoine apuntó contra Villarruel. El viernes ya había advertido: “Tranquilos, primero, el que gobierna acá es Milei”.

Seguimos sorprendidos por como se lavó las manos Victoria. https://t.co/JiSKwX4cpr — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 25, 2024

Los chats de Arrieta, el rol de Ravasi y la bronca de Lemoine con la vice

El sacerdote Olivera Ravasi es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, ubicado en el barrio de Palermo. De acuerdo a los chats que publicó este sábado la diputada Lourdes Arrieta, el cura, de 47 años, habría cumplido un papel fundamental para lograr el acercamiento de los legisladores con los represores encarcelados.

“Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier’, con una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”, comenzó diciendo Arrieta. Y adjuntó pruebas de los chats en cuestión: “Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo“, expresó.

El Director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Máximo Jurcinovic, indicó la semana pasada que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA” y agregó que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.

En ese sentido, sumó: “Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ‘La verdad los hará libres’ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”.

Qué había dicho Lemoine

En un programa que tiene junto a otro libertario, el representante del Parlasur Iván Dubois, Lemoine realizó este viernes un fuerte descargo contra Villarruel, quien se encuentra en Jujuy, donde compartió actividades con el gobernador Carlos Sadir.

“Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”, subrayó Lemoine en Radio Zónica.

En otro momento de sus declaraciones, añadió: “Yo trabajo para todos los argentinos, pero tengo que seguir con las cosas que dijimos que íbamos a hacer, con nuestra ideología. Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente (sic) tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, planteó la diputada nacional, quien también arremetió contra la vicepresidenta por no haber respaldado a sus compañeros de bloque tras haber ido a visitar represores en la cárcel de Ezeiza.

