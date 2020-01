Limitan la suba salarial para los estatales y crece el malestar de los gremios

El aumento de $4000 alcanzaría solo a los salarios inferiores a $60.000; UPCN y ATE negocian con el Gobierno para que el beneficio sea para todo el sector público

Así como se anunció una suba salarial de $4000 por decreto para los trabajadores registrados del sector privado, se prevé que se anuncie en el corto plazo un aumento similar para los empleados del sector público que dependen de la administración nacional. Eso sí, el beneficio para los estatales alcanzaría solo a los salarios inferiores a los $60.000, lo que generó cierto malestar en los dos gremios principales.

"Con el tope que quieren poner, casi un 40 por ciento de los empleados estatales quedarían afuera", dijo a LA NACION Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Rodríguez, que es el número tres de la CGT, aseguró que están debatiendo con el Gobierno para que el aumento sea para todos los empleados estatales por igual.

Es decir, que de los 190.000 empleados estatales que calcula el gremio, sin contar Fuerzas Armadas ni de seguridad, un poco de más de 70.000 no estarían alcanzados por el aumento.

También transcendió que la suba para el sector estatal será la misma que la del sector privado, publicada el sábado pasado en el Boletín Oficial. Es decir, $4000, a cobrarse en dos tramos.

Pero, a diferencia de los privados, los estatales percibirían los aumentos con los sueldos de enero y febrero. Recibirían $3000 primero y luego $1000 en marzo. Es decir, difieren en un mes, en comparación con los privados.

"Quizás hubiésemos preferido una suma mayor, pero valoramos el esfuerzo del gobierno nacional de dar respuesta en función de los sectores más postergados, tanto en el ámbito público como en el privado", dijo a LA NACION Hugo Godoy, secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"Hay mucho retraso salarial", puntualizó Godoy, y explicó que en 2019 el aumento del sector fue por debajo de la inflación, aproximadamente un 30%, compuesto por un 28% de paritarias y 5000 pesos en agosto como contribución extraordinaria.

En un intento de mantenerse alineado, el representante de UPCN dijo que el monto es simplemente un adelanto de lo que se va negociar en las paritarias y "un alivio a la pérdida que venimos sufriendo".

El dirigente sindical de ATE, en tanto, afirmó que en marzo van a intentar revisar la situación para recomponer los salarios, que habrían quedado por debajo de la inflación proyectada para el período, que estiman en un 55 por ciento.

Los gobiernos provinciales

Si bien el aumento es aplicable a los empleados públicos nacionales, se generó la expectativa de que se extienda en las administraciones provinciales y municipales.

"Vamos a plantear que se replique el aumento en las provincias y en los municipios. Aunque es probable que en varias provincias no se pueda pagar y habrá que encontrar la forma", dijo Godoy sobre la adhesión de los gobiernos provinciales y municipales.

Según Rodríguez, "la adhesión tiene que ser evaluada por cada una de las provincias, y si se lo hace en todo o en parte".

En la provincia de Buenos Aires, mientras esperan que mañana se apruebe la reforma impositiva, el gobierno de Axel Kicillof no estaría en condiciones de abonar el plus salarial, según consignó la agencia Télam. Consultados por LA NACION no dieron respuestas.

En una situación similar está Chubut. En Tucumán, en tanto, el gobernador Juan Manzur dispuso el fin de la cláusula gatillo por inflación y comenzó un tironeo con los gremios estatales. Los reclamos podrían crecer una vez conocido el decreto.