Villarruel le respondió al canciller Quirno y volvió a hablar de su frase sobre el “estado” de Milei

Poco antes del inicio de la sesión en el Senado sobre la ley de propiedad privada, la vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió al canciller Pablo Quirno, que le pidió la renuncia, y volvió a referirse a su frase sobre el “estado” y las “persecuciones imaginarias” del presidente Javier Milei.

La titular del Senado -ahora en ejercicio de la presidencia de la Nación ya que el mandatario se encuentra en el exterior- asistió el jueves al mediodía a la Catedral Metropolitana a una misa por el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach. A la salida, fue abordada por periodistas.

Al ser consultada sobre la frase de Quirno, quien afirmó que ella “busca desestabilizar al Gobierno”, Villarruel contestó: “Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria”.

Y apuntó: “El canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población”.

Asimismo, volvió a hablar la frase que escribió en sus redes sociales, en la que manifestaba su “genuina preocupación por su estado” debido a las “persecuciones imaginarias [que Milei] replica en la Argentina y en el exterior”. Sobre si se refería a la salud mental del Presidente, se limitó a decir, sin ahondar: “No, yo no me refería a eso”.

En otro tramo de su diálogo con los medios, contestó consultas sobre sus diferencias con su compañero de fórmula, con quien no se vincula desde hace más de dos años.

Misa del nuncio, monseñor Michael Banach, en la Catedral. Estuvieron entre otros el arzobispo García Cuerva y la vicepresidenta Victoria Villarruel Episcopado

“El problema es que a veces no se pueden expresar los disensos. Y yo soy una persona que fue votada para respetar las instituciones, para asegurar el correcto funcionamiento del Senado de la Nación y del Congreso. Y por esa razón si hay un disenso, puedo expresarlo y debería poder expresarlo. Lo he hecho en todo momento con respeto. En aquellas cuestiones en las que estoy de acuerdo he colaborado de la misma manera que cuando he ejercido mi libertad de expresión”, expresó.

También aclaró que seguirá en el cargo, luego de que tanto Quirno como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidieran que dé un paso al costado. “Los argentinos nos han elegido como fórmula, y voy a honrar el compromiso y el deber que me legaron los argentinos; estoy orgullosa de poder ser la vicepresidenta de la Nación”, cerró, y se retiró.

Las declaraciones de Quirno y Santilli

El 30 de julio, Villarruel habló de mensajes publicados por la diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, con quien mantiene desde hace tiempo un cruce en X. La dos del Gobierno se refirió al retuit de Milei a un posteo de Lemoine, que la acusaba a ella y a la legisladora Marcela Pagano -ex LLA- de haberse acercado al peronismo, de compartir asesores y de haber sido “cómplices para intentar hacerle juicio político a Milei”.

Fue entonces que la vice se preguntó si esa “locura galopante” la había retuiteado el Presidente y dijo: “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior”.

Los mensajes que había publicado Villarruel la semana pasada sobre el "estado" de Milei

Tras esas palabras, el primero en hablar al respecto fue el jefe de Gabinete el viernes pasado. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó al respecto durante una entrevista en Radio Mitre.

Diego Santilli Ricardo Pristupluk

Esa misma tarde, Santilli recibió una respuesta de la vicepresidenta, quien sostuvo que el jefe de Gabinete “conspira contra el orden republicano de la patria”. “Sea democrático y respete el voto popular”, arremetió.

El posteo de Victoria Villarruel Captura

En tanto, el miércoles, Quirno también le pidió a la vicepresidenta que “dé un paso al costado”.

“Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con A24.

Quirno Habló Sobre Villarruel

Quirno dijo ver intenciones de la vicepresidenta de desequilibrar la administración. “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar”, afirmó.

Luego remarcó que Villarruel “hace este tipo de comentarios constantemente” y que son “contrarios a la autoridad presidencial”. “Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, argumentó.