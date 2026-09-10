LLA y Pro se juntan por tercera vez en la Casa Rosada con miras a 2027

La tercera reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y de Pro se lleva adelante este jueves en la Casa Rosada. Al igual que en los dos encuentros anteriores, participan por el Gobierno el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Por el partido macrista se acercaron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

En el encuentro anterior, ambos espacios confirmaron que buscan un acuerdo nacional. De Andreis y Ritondo detallaron que habían repasado con Santilli y los Menem las condiciones políticas de aquellos distritos que no gobierna ninguna de las dos fuerzas. De momento, no hubo grandes avances.

“El objetivo de esta instancia de diálogo es profundizar la coordinación entre ambos espacios a partir de coincidencias de fondo: impulsar las transformaciones que el país necesita y consolidar un rumbo que impida el regreso del kirchnerismo al poder”, dijeron voces oficiales del Gobierno para anunciar la nueva reunión.

Según el macrismo, estos encuentros deberían servir para retomar la confianza en el vínculo. Sin embargo, ayer en la Cámara de Diputados otra vez volvió a quedar expuesta la autonomía del oficialismo y la baja coordinación entre ambas fuerzas.

LLA decidió dar quorum, arreciado por la oposición, que había conseguido el número para abrir una sesión díscola. Por el contrario, los diputados de Pro no bajaron a sus estrados hasta que se abrió el debate, con el justificativo reiterado de que no colaboran en jornadas que convoca el kirchnerismo.

Cristian Ritondo, de Pro, ayer en la sesión de Diputados, donde su bancada no actuó en sintonía con LLA Soledad Aznarez

El Gobierno pretende que el partido de Mauricio Macri acompañe la reelección de Javier Milei. En tanto Pro, de mínima, supone un apoyo de los libertarios para conservar la hegemonía amarilla en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en los primeros dos encuentros no hubo resultados sustanciales de las conversaciones respecto de estos dos principales puntos.

El expresidente, dicen los que lo tratan, busca agotar todas las instancias posibles para confluir y evitar que el kirchnerismo vuelva al poder. No obstante, su exministro de Hacienda Hernán Lacunza recorre los medios como precandidato de Pro para las próximas elecciones.

En paralelo, a la vez que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri -que no atraviesa el mejor momento con Mauricio-, intenta gestos con la Casa Rosada, LLA continúa con los dardos hacia su gestión.

Una muestra de eso fue el video que publicó este mismo jueves la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Capital, quejándose por una supuesta falta de atención de Macri a la zona sur.

“Está completamente abandonada: inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente. En el sur y en el resto de la Ciudad falta orden”, arremetió Ramírez, apenas dos horas antes del tercer cara a cara en la sede del Ejecutivo nacional.