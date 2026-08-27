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LA NACION

La mesa entre LLA y Pro se reúne por segunda vez en la Casa Rosada y Macri envió un mensaje: “Que no vuelva el kirchnerismo”

Los diputados Ritondo y De Andreis ingresaron 16.57 a la sede de gobierno; allí los esperaban Santilli y los primos Menem; la instrucción que impartió el expresidente a sus emisarios

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Ritondo y De Andreis en el ingreso a la Casa Rosada
Ritondo y De Andreis en el ingreso a la Casa RosadaPaula Rossi
Por Paula Rossi
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