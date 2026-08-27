La mesa entre LLA y Pro se reúne por segunda vez en la Casa Rosada y Macri envió un mensaje: “Que no vuelva el kirchnerismo”

A las 16.54, cuando quería salir el sol sobre la Plaza de Mayo después de la lluvia de este jueves, el diputado nacional y secretario general de Pro, Fernando de Andreis, también mano derecha del expresidente Mauricio Macri, arribó a Balcarce 50. Mientras hacía tiempo en la explanada y se ponía el saco sobre la camisa blanca sin corbata -característica del partido que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019-, llegó Cristian Ritondo, jefe de la bancada en la Cámara baja y referente de ese espacio en la Provincia. Se dieron un abrazo e ingresaron a pie a la Casa Rosada, a las 16.57. Adentro, a los emisarios de Macri los esperaban los de la secretaria general, Karina Milei: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Eduardo “Lule” Menem. El mitin estaba citado a las 17. Esto para la segunda reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y sus principales socios, en estos acercamientos iniciales que buscan restablecer los mejores momentos de la relación y confluir hacia la Presidencial de 2027. El primer cara a cara había sido hace dos semanas, tras un llamado entre la hermana presidencial y Macri. Al momento, está claro que ambas fuerzas quieren converger en la provincia de Buenos Aires. LLA, en tanto, quiere que Pro apoye la reelección de Milei; y los amarillos pretenden de mínima conservar la hegemonía en la Ciudad. Ayer, Pro volvió a hacer otra muestra de fidelidad cuando apoyó en Diputados dos proyectos que eran importantes para Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el de Inocencia fiscal II. Hoy, en la Cámara alta lo repitió, con aval sin fisuras a los candidatos para llenar las vacantes judiciales que mandó el Gobierno. En un breve diálogo con los medios antes de ingresar, De Andreis dijo estar “muy contento” por la jornada de ayer en el Congreso. “Fue una sesión muy productiva, sacamos leyes fundamentales”, comentó. El mensaje del jefe partidario Prometió, además, que hablaría a la salida, pero contó qué les pidió Macri: “Que hagamos todos los esfuerzos posibles para blindar el cambio en la Argentina y que no vuelva el kirchnerismo”. En Pro conviven dirigentes más y menos tendientes a volver a confluir con el Gobierno. Fuentes al tanto refieren que Macri está dispuesto a “agotar todas las instancias” para “blindar el cambio” y “no volver al péndulo” que le ocurrió a él mismo en 2019, cuando no pudo reelegir. Sin embargo, su exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se mueve como candidato para disputarle a Milei. Como contracara, en la Ciudad hace lo propio la karinista Pilar Ramírez, que hoy estuvo con los hermanos en la secundaria ORT. Quienes conocen los movimientos de Macri refieren que insiste con que el Gobierno muestre gestos que ayuden a recuperar la confianza perdida tras una catarata de desaires de parte del oficialismo: desde las vueltas para aprobar ficha limpia, pasando por el acuerdo entre LLA y el peronismo que los dejó sin su lugar en la Auditoría General de la Nación, hasta el que también les impidió la presidencia de la Bicameral de Inteligencia. En el Gobierno, asimismo, habían caído mal posiciones de Macri, sobre todo aquellas en las que pidió que movieran a Manuel Adorni de su cargo como jefe de Gabinete, cuando el Presidente y su hermana lo sostenían. “Hay que coordinar mejor en lo legislativo y ver de qué manera se traza el camino a futuro si el objetivo es un acuerdo electoral”, decían en Pro después del primer approach de hace quince días. Entendían, además, que lograr la unidad entre ambos espacios le daría más estabilidad al programa económico. Al contrario que referentes de la Casa Rosada, sobre todo más ligados a Karina Milei, que creen que los fundamentos del plan están intactos y que no habrá cimbronazos, en Pro repiten las consecuencias que creen que habría si aparecen indicios de que la oposición más férrea está competitiva. “El peronismo está vivo, sabemos la flexibilidad que tiene para juntarse y medir mínimo 30 puntos. Eso puede ser letal en la previa de una elección porque los mercados empiezan a moverse y te hacen entrar en un espiral de crisis”, advierten los amarillos, que en carne propia vivieron los efectos de ese viraje ciudadano.