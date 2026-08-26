LLA y Pro se vuelven a juntar mañana en Casa Rosada para intentar un acuerdo hacia 2027

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro volverán a sentarse mañana en una nueva mesa para avanzar en un acuerdo electoral para 2027, con pasos previos en los que intentarán recuperar “la confianza”, tras meses de desaires sobre todo de parte del Gobierno hacia su principal socio político y electoral.

Desde la Casa Rosada confirmaron que el encuentro será a las 17 en Balcarce 50, y que de parte del oficialismo participarán -al igual que la primera vez- el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Los tres tienen su terminal en la secretaria general Karina Milei.

Por el Pro asistirán el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, mano derecha del expresidente Mauricio Macri; y el jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Cristian Ritondo, principal dirigente de ese espacio en territorio bonaerense.

“El encuentro busca profundizar la articulación entre LLA y Pro, con foco en las reformas pendientes, y la coordinación de la agenda legislativa y territorial”, informaron desde Balcarce 50, junto a la confirmación del encuentro. Una de las reformas pendientes es la política, con la posible eliminación de las PASO.

Este miércoles, y más allá de que nuevamente hubo referentes libertarios -como la legisladora porteña karinista Pilar Ramírez- que pusieron en duda una convergencia, Pro votó a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sus diputados también apoyarán la Inocencia Fiscal II.

Mauricio Macri, presidente de Pro Mauro V. Rizzi

“Nunca nadie siendo opositor hizo tanto como nuestro espacio por el gobierno de [Javier] Milei. Lo apoyamos para que gane, lo acompañamos en todas las leyes, que son generalmente no simpáticas, porque cuando cortás todos los curros del populismo siempre hay gente que se queja (...) Por el país, por los argentinos que han entendido que el rumbo es este y que están poniendo el hombro como nunca antes, lo que vamos a seguir haciendo es ayudar”, sostuvo Mauricio Macri anoche, en diálogo con LN+, desde la Embajada de España para una gala en beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Desde el mitin inicial entre los socios, que se dio tras un llamado entre el expresidente y Karina Milei, los referentes de LLA y de Pro fijaron que harían encuentros cada 15 días.

De momento, ambos espacios tienen intenciones de competir juntos en la provincia de Buenos Aires, pero hay dudas y desconfianzas sobre cómo articular en la Ciudad y a nivel nacional.