Longobardi: "Lo que no pueden ordenar los políticos, lo ordenan los mercados"

El periodista habló en su editorial en Radio Mitre Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

29 de agosto de 2019 • 12:40

Luego de trazar un panorama sobre la inestabilidad económica argentina, condicionada por la suba del riesgo país, la pérdida del valor de los activos nacionales y la disparada del dólar, el periodista Marcelo Longobardi centró su análisis en las responsabilidades políticas tanto del oficialismo como de la oposición, dijo que "lo que no ordenan los políticos, lo ordenan los mercados" y remató, "que generalmente ordenan las cosas para mal".

En su editorial de todas las mañanas por radio Mitre, el conductor puso la mirada sobre "una serie de interrogantes que en principio no tienen una respuesta clara" como, por ejemplo, "si vendrá o no el famoso desembolso del Fondo Monetario por 5.400 millones de dólares en septiembre y cuáles son las consecuencias que tendría la Argentina si no recibe esos fondos".

"La segunda cuestión que hay detrás de estas preocupaciones es de quién depende ese desembolso. ¿De Macri, de Alberto Fernández o de ambos? Es complejo porque obviamente luego del documento que dio a conocer el Frente de Todos pareció ocurrir una especie de fin de la cooperación que había entre los dos.

"El tercer tema que hay detrás de esta historia es si Alberto Fernández reaccionó en contra del Fondo Monetario como consecuencia de un conflicto interno dentro de su coalición. Hay colegas nuestros que sugieren que Cristina Kirchner tuvo una especie de brote que condicionó el comportamiento de Fernández, que a su vez, estaba demasiado moderado.

"En cuarto lugar, esto podría ser una especie de presagio de lo que puede ocurrir en un gobierno de Alberto Fernández si es que efectivamente el sector más radicalizado de la coalición está pidiéndole a Fernández un comportamiento más radicalizado", siguió.

Y finalizó: "A modo de conclusión, yo diría que hay que poner atención porque lo que no ordenan los políticos, lo ordenan los mercados, que generalmente ordenan las cosas para mal".