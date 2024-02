Escuchar

El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy se refirió hoy al discurso inaugural que brindará este viernes el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas y envió un contundente mensaje al mandatario. “Cualquier extravagancia no le haría bien a la República ni al Gobierno”, advirtió el legislador.

“Primero, haría un balance de la situación que recibo. Después, de los problemas y catástrofes y cuáles son las iniciativas legales y trataría al mismo tiempo de dar al Congreso y la opinión pública un mensaje para el pueblo”, señaló López Murphy, en diálogo con LN+, al analizar cómo deberían ser las palabras del mandatario en la apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso.

“Yo he propuesto que haya presupuesto, no puede gobernarse sin presupuesto, es el corazón de la vida republicana”, destacó López Murphy. Y tras ello, alertó: “No es una monarquía despótica, no puede determinar los gastos sin autorización del Congreso”. Las declaraciones del diputado nacional se dan lego que el Presidente concediera una entrevista al diario económico inglés Financial Times y asegurara que no necesita al Congreso para avanzar con las reformas que no pudo sacar todavía, sobre todo después de 2025.

“Creo que la declaración más delicada que ha hecho el Presidente es que no necesita al Congreso en los próximos dos años”, apuntó López Murphy en relación a las entrevista que brindó Milei ante el diario inglés.

Y retomando la cuestión del discurso inaugural concluyó: “Debe ser consistente con los 150 años de costumbres de vida institucional del Congreso. Ahora, cualquier otra cosa y extravagancia no le haría bien a la república, al Gobierno, ni al pueblo”.

Milei en el Financial Times

Con la ley ómnibus caída y mientras crece la expectativa sobre el discurso que dará el viernes por la noche en la apertura del año legislativo, ya que giró duras críticas sobre todo a los diputados en las últimas semanas, el Presidente aclaró hoy ante el Finantial Times que hay cambios que podrá implementar por decreto sin necesidad del Congreso, a través de modificaciones en la aplicación de ciertas leyes. “Todo eso lo haremos”, adelantó.

Milei aclaró además que un tercio de las mil medidas que quería aplicar a través de la ley ómnibus están incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que comenzará a tratar la comisión bicameral dispuesta para revisar este instrumento del Ejecutivo y admitió que es “difícil” con esta composición del Congreso avanzar con determinadas reformas por las trabas de los “políticos” que defienden sus privilegios. De momento, ya tildó con el mote de “enemigos del cambio” a quienes se opongan de ahora en adelante a las iniciativas que, según dijo, seguirá girando al Palacio Legislativo, pues aseguró que “a largo plazo necesitás el Congreso”.

