Lorenzetti: “La Corte no está en una crisis terminal”

El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti aseguró esta noche que está superada la discusión sobre la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte , dijo que no está quebrada la dinámica interna del máximo tribunal y señaló que no aspira a intervenir en la política mediante una candidatura a un cargo electivo. De todos modos, cuando se lo consultó sobre el nuevo titular de la Corte, Lorenzetti reiteró que él no se hubiera votado a sí mismo, como hizo Rosatti .

“La Corte para tranquilidad de la población siempre va a funcionar como lo estuvo haciendo, con templanza, serenidad para proteger los derechos y en eso no vamos a claudicar. La gente tiene que estar tranquila, entiendo estas cuestiones que a veces salen y son atractivas porque son conflictivas, pero nuestra responsabilidad es cuidar los derechos de las personas y no andar haciendo disputas de este tipo. Fue algo circunstancial y no es lo que corresponde . Tenemos la responsabilidad institucional de que la Corte funcione bien y va a funcionar bien”, afirmó Lorenzetti por TV.

En una entrevista que brindó esta noche a Luis Novaresio en América 24, el juez de la Corte dijo que ya no es necesaria una presidencia del tribunal de alto perfil, como la que encaró durante diez años.

“ Nosotros hicimos la Corte de Lorenzetti durante muchos años pero eso ya terminó . Éramos tres y ese alto perfil fue necesario muchos años. Eso me vinculó mucho con la política y en momentos era necesario defender al Poder Judicial, los principios republicanos, la división de poderes, los derechos humanos de la sociedad o las libertades. A veces era necesario hablar y defender fuerte esas cosas. Pero eso no es dedicarse a la política. La política es presentarse a elecciones, es otra cosa”, dijo.

-¿Usted aspira a eso?

-No, no, contestó el juez.

Lorezentti indicó que dio la entrevista para explicar a la sociedad lo ocurrido con el cambio de presidente de la Corte. Señaló que ya no es necesario que el tribunal tenga un fuerte liderazgo del presidente, porque hoy es un tribunal colegiado.

Cuando le preguntaron sobre el lawfare con el que el kirchernismo lo asocia de manera directa, dijo que “son opiniones”. También advirtió que “no se ha planteado” la necesidad de ampliar la Corte. Reconoció, eso sí, que el Poder Judicial necesita una reorganización profunda que requiere un acuerdo de los tres poderes del Estado y dijo que desde 2007 tienen ese plan que no se pudo concretar.

Ricardo Lorenzetti sale del edificio de la Corte Suprema de Justicia Fabián Marelli - LA NACION

Sonriente, Lorenzetti presentó su nuevo libro, El Colapso ambiental, el nuevo enemigo, pero aprovechó para referirse a lo ocurrido esta semana de máxima tensión política cuando Rosatti fue elegido presidente de la Corte en un acuerdo virtual con su propio voto, el de Carlos Rosenkrantz y el de Juan Carlos Maqueda. Lorezentti estuvo ausente, argumentando que participó de una conferencia internacional por Zoom y Elena Highton de Nolasco no se conectó.

Dijo que lideró la Corte durante 10 años para que no quedara asociada a un presidente, como Raúl Alfonsín o Carlos Menem, sino para que fuera la Corte del Poder Judicial. Y relató que tras las elección de Carlos Rosenkrantz como presidente en 2016 “se habló de que no era necesario ese protagonismo” y “se empezó a hablar de una Corte más colegiada”. Fueron las palabras que eligió para describir el acuerdo que en ese entonces logró con Rosatti y Maqueda para quitarle facultades a Rosenkrantz.

En ese sentido, señaló que ahora el presidente de la Corte tiene las mismas atribuciones que el resto de sus colegas. “Es como una mesa redonda, donde todos somos iguales”, graficó.

Insistió en que un cambio de presidente en la Corte no va a implicar un cambio en el perfil del tribunal. “Hoy dialogamos, nos reunimos, cada uno tiene su opinión”, dijo el juez. “Todos nosotros tenemos ideas diferentes y es bueno que las tengamos, pero los cuerpos colegiados no tienen por qué tener conflictos graves y nuestra responsabilidad ante la sociedad es que seamos serios” , afirmó. La semana pasada, Lorenzetti difundió un correo electrónico en el lanzó durísimas acusaciones a sus pares.

“Hoy esta solucionado” el problema, afirmó ahora Lorenzetti, y aclaró que no impugnó la designación de su colega Rosatti como presidente, al que en la carta comparó con Julio Nazareno, el exministro de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, que fue reelecto con su propio voto. “No hay una crisis, si la hubiera habido si yo hubiera impugnado la elección. Lo que yo hice fue sentar una posición” , expresó el juez, que cuestionó que Rosatti se hubiera votado a sí mismo. “Tenemos que llevar tranquilidad a la población”, insistió. Para reafirmar: “La Corte no está en una crisis terminal”.

“La Corte va seguir actuando y resolviendo los casos, esto no la va a paralizar. Vamos a encontrar las mayorías”, tranquilizó el juez. “No podemos perder el tiempo en disputas de poder cuando tenemos tanta responsabilidad”, remató.