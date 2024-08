Los días que Fabiola Yáñez denunció ser agredida fueron a Olivos cuatro médicos, seis enfermeros y la “mesa chica” de Alberto Fernández

Escuchar

¿Nadie vio nada? ¿Alguien hizo algo? En la Residencia Presidencial de Olivos se registraron 325 ingresos en los días que Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández la golpeó. Entre esas cientos de personas que entraron a la casa que alberga a la “intimidad del poder” se observan exfuncionarios de máxima confianza del expresidente, como Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi. Además, asistieron a la quinta el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, cuatro médicos, seis enfermeros y nunca estuvo quien era el director de la Unidad Médica Presidencial, Walter Federico Saavedra.

Cerca de la 1 de la madrugada del 13 de agosto de 2021, Yañez le envió por chat de WhatsApp a Fernández fotos que la muestran con su ojo derecho morado y un brazo herido con un moretón, según recolectó el expediente judicial. Las imágenes fueron acompañadas por mensajes que decían: “Esto es cuando me samarreaste” “Esto es cuando me pegaste sin querer” “Entre ayer y hoy me golpeaste”.

Las fotos y mensajes de Yañez.

No se tiene precisión de si el período temporal aludido por Yañez refiere únicamente al 12 y 13 de agosto, o al 11 y 12 del mismo mes, pero sí se pudo determinar que durante esos días cientos de personas pasaron por el lugar donde convivieron denunciante y denunciado, tal cual se desprende del registro de ingresos elaborado por Casa Militar.

El 11 de agosto, entre las 10 y las 11.55 estuvieron en Olivos los por entonces secretarios Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi, y el director de Audiencias, Nicolás Ritacco. A su vez, ingresaron dos enfermeros y dos médicos.

Al día siguiente, cuando se destapó el Olivosgate, Vitobello fue el único que ingresó a la quinta. Permaneció allí entre las 9.39 y las 10.30. En paralelo, se observaron los ingresos de cuatro enfermeros y dos médicos.

El 13 de agosto, el día que Fernández habló por primera vez del Olivosgate, el especialista en comunicación Juan Courel fue el primero en ingresar, a las 9.49. También llegaron Ritacco, Vitobello y Beliz. Biondi estuvo casi todo el día, entre las 10.24 y las 21.48. Fernández y Yañez, junto con el excanciller Felipe Solá, recibieron al presidente uruguayo entre las 21.07 y las 00.16.

“Las personas más allegadas a él sí lo sabían. Si lo sabían y no hicieron nada.”, dijo Yañez en una entrevista que brindó a Infobae luego de la denuncia contra Fernández. El expresidente rechazó la acusación y, hasta el momento de publicación de este artículo, ninguno de los exfuncionarios aludidos emitió comentarios sobre el tema.

Según los registros de ingresos a la Residencia Presidencial de Olivos firmados por el personal de Casa Militar, 10 personas ingresaron para trabajar en la Unidad Médica Presidencial. Entre ellas, cuatro médicos y seis enfermeros distribuidos en distintos turnos. Sus testimonios pueden resultar de gran ayuda para la Justicia. ¿Auxilaron a la por entonces primera dama? ¿Realizaron exámenes de visión para estudiar el ojo morado que Yañez mostró en la foto enviada a Fernández? ¿Dejaron constancia de alguna revisación efectuada en esos días? ¿El por entonces presidente tras ver las fotos les solicitó que la asistan?

Un detalle importante en esta historia: en esos días Yañez estaba embarazada de su hijo Francisco. Esto se desprende del comunicado oficial fechado el 23 de septiembre de 2021. En él se informó que la por entonces primera dama cursaba la “décima semana de su embarazo (único)”. Es decir, llevaba más de dos meses embarazada y las fotos son un mes y diez días anteriores al reporte de la Unidad Médica Presidencial. A propósito de ella, quien era su director, Walter Federico Saavedra, no asistió a Olivos durante el 11 y 13 de agosto, según consta en el Registro de Ingresos.

El comunicado de Presidencia sobre el embarazo de Fabiola Yañez.

A diferencia del doctor Saavedra, el exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello, uno de los hombres de máxima confianza de Fernández, asistió a la Residencia Presidencial los tres días. Esas eran jornadas en las que el teléfono del expresidente observaba las fotos de Fabiola con el ojo morado al tiempo que el Gobierno del Frente de Todos afrontaba la crisis desatada por la “fiesta de Olivos”. De hecho, el 12 de agosto la periodista Guadalupe Vázquez reveló la imagen que destapó el “Olivosgate”. Es decir, uno de los días que Yañez escribió que Fernández la golpeó.

Apenas horas después de los mensajes con las fotos del ojo morado y el brazo herido, el 13 de agosto estuvieron en Olivos, además de Vitobello, quien era el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el por entonces director de Audiencias, Nicolás Ritacco; uno de los asesores de Fernández, Julián Leunda; y el especialista en comunicación política Juan Courel.

Ellos fueron los que acompañaron a Fernández antes de que hablara por primera vez después del “Olivos Gate” y dijera: “(...) mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho”. Esas palabras fueron pronunciadas el mismo día que Yañez le envió las fotos de la denuncia por violencia de género.

El presidente Alberto Fernández recibió laa noche del 13 de agosto de 2021 al uruguayo Luis Lacalle Pou, junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

Ese mismo 13 de agosto la jornada en Olivos terminó con la visita del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Allí también estuvo el excanciller Felipe Solá.

Además, entre las otras 300 personas que ingresaron a la Residencia Presidencial, se observan 29 choferes, 32 empleados o empleadas de jardinería y 16 de limpieza. La pregunta se repite: ¿alguien vio algo desde adentro? La incógnita tiene 325 ingresos pero, hasta el momento, ninguna respuesta.