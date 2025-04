La intimidad de un golpe de efecto en Balcarce 50: tras los anuncios económicos, el Gobierno intenta recuperar la agenda

El viernes fue un antes y un después para el Gobierno. Luego de meses de errores no forzados, después de semanas de pérdida de reservas, con una opinión pública que se empezaba a escurrir y, sobre todo, tras un mal índice de inflación, la gestión de Javier Milei dio un golpe de efecto con el anuncio económico más relevante desde que se inició el mandato.

Así se vivieron las medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y tomaron desprevenidos a todos. Ni siquiera los ministros -que el martes habían estado en una reunión de gabinete de tres horas en la Casa Rosada- sabían con certeza que, en simultáneo a la oficialización del acuerdo con el FMI, se anunciaría la salida del cepo y el cambio de régimen monetario a un esquema de flotación entre bandas.

La Casa Rosada armó un anuncio con sorpresa y con épica. Una puesta en escena y una narrativa que apuntó a contrarrestar a quienes advirtieron que, si el dólar se ubica en la banda superior anunciada (de $1400), habrá existido una devaluación cercana al 30%. “No hicimos una devaluación, liberamos la moneda”, insistió un funcionario muy cercano a Javier Milei.

La sorpresa se logró gracias a un exitoso “operativo silencio”. Esta semana, el equipo económico y los principales colaboradores de Milei se replegaron en sus despachos, donde tuvieron sucesivas reuniones para afinar las medidas y planificar la comunicación. La información se mantuvo en el circuito más pequeño posible. Muchos ministros llegaron el viernes a las 17 a la Casa Rosada sin saber lo que venía.

La conferencia de prensa de Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, se anunció media hora antes. De la cadena nacional los medios de comunicación se enteraron cuando caía la noche del viernes. Hubo corridas de colaboradores organizando los pormenores de la puesta en escena. Pese a la adrenalina, nadie filtró nada.

Antes, en un momento de la semana, circuló una falsa versión que indicaba que la salida del cepo estaba programada para agosto y que iba a existir compás de espera entre la llegada del primer desembolso del FMI (que se acordó en U$15.000 millones) y la modificación del régimen cambiario. En la Casa Rosada aseguran que no fue más que un “operativo de distracción”.

Nunca se sabrá con certeza si se anticiparon los planes por los problemas domésticos sumados al terremoto internacional que desató Donald Trump. En el Gobierno aseguron que “siempre estuvo previsto que el acuerdo del FMI fuera en simultáneo con la salida del cepo”.

Lo que viene

Milei siguió los anuncios de Caputo y Bausili con sus ministros en un salón de la Casa Rosada, en donde se ubicó un televisor para que pudieran ver la conferencia de prensa que se desarrollaba en el último piso del edificio. Patricia Bullrich (Seguridad) relató luego que la salida del cepo se festejó “como el último penal de (Gonzalo) Montiel en el Mundial”.

Todos los ministros subieron a redes fotos de sus abrazos con el Presidente. Después hubo empanadas de carne y gaseosas para brindar. La idea fue mostrar al Gobierno de fiesta, aún cuando horas antes el índice de inflación de marzo había cerrado en 3,7%.

Con las declaraciones de Caputo y Bausili quedó en claro que el Gobierno dejó de abrazarse a la desinflación como un dogma. Si antes se celebraba cada nuevo índice a la baja, ahora las fuentes oficiales comenzaron a decir que podrá haber oscilaciones en los próximos meses pero que, en el trazo grueso, el problema está superado. “Ya estamos en un tiempo en el que el índice de la inflación no siempre refleja la tendencia subyacente en la inflación”, aseguró Bausili.

Cerca de Milei reconocen que la baja de la inflación dejó de ser un activo político como lo fue en 2024. “Lógicamente, cuando lográs bajar la inflación de 15 a 3% es un boom. Pero si estás oscilando entre 1,5 y 4 puntos no es algo que le cambie sustancialmente la vida a la gente y ya no da rédito político en la opinión pública. Lo importante es que la inflación no se va a acelerar”, dijo un hombre cercano al Presidente.

Si la corrección en el precio del dólar se traslada a precios, el Gobierno buscará interpretarlo como parte de esa “oscilación esperable” . El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el vocero de las medidas el día después de los anuncios, mientras Milei descansaba en Olivos. “Puede pasar o no que el dólar llegue a la banda superior de $1.400. Pero si esto ocurre, seguramente al día siguiente estará a $1.200 y luego a $1.100, lo que demuestra que hay estabilidad en el mercado cambiario”, dijo el ministro coordinador.

En lo político, el anuncio de la salida del cepo y de la flotación entre bandas apunta a ser un parteaguas en la gestión de Milei. La expectativa que tiene la Casa Rosada ahora es recuperar la iniciativa. “Esperamos un cambio en la dinámica de la conversación pública. Ahora es momento de volver a arrancar a toda máquina”, dijo una altísima fuente oficial.

Es un reconocimiento de que el Gobierno, desde que empezó el 2025, perdió el control de la agenda que caracterizó a los libertarios en el primer año del mandato. La oposición ya se animó a mostrar su potencia en el Congreso, como se vio en el Senado con el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel-García Mansilla y en Diputados con la creación de la comisión investigadora de $LIBRA.

“La agenda no se controla solo con narrativa, se controla con hechos. Ahora está dado el escenario para recuperar la iniciativa, tenemos muchas cosas pendientes para impulsar”, dijo un colaborador oficial. El objetivo es inaugurar un sendero de anuncios hasta las elecciones nacionales. La semana que viene el Gobierno buscará sacar pecho con la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que probablemente llegará con un anuncio bajo el brazo. Después, la agenda podría abrirse a temas no económicos. Al tope de la lista está la reforma migratoria que Milei anunció el 1° de marzo.

