Los gobernadores pagaron el aguinaldo, pero sus cuentas siguen bajo presión

CÓRDOBA.– Pese al estrés financiero que atraviesan las provincias, todos los gobernadores cumplieron en tiempo y forma con el pago del medio aguinaldo. El dato no alcanza para disimular un escenario más complejo: las administraciones provinciales cerraron el primer semestre con sus cuentas en tensión, condicionadas por la caída de los recursos nacionales, una recuperación económica heterogénea y presiones salariales en las negociaciones de cara al resto del año.

El pago del aguinaldo se convirtió en una prueba para las finanzas provinciales y municipales. Ninguna dejó de cumplir aunque varias realizaron esfuerzos extraordinarios para reunir los fondos, incluyendo pedidos de adelantos de asistencia financiera a la Nación.

Axel Kicillof Prensa PBA

Buenos Aires fue una de las provincias que más sintió esa presión. La Provincia pagó el aguinaldo en fecha, pero la situación de algunos de los 135 municipios mostró un panorama más delicado. Azul resolvió pagar el medio aguinaldo en dos veces, mientras que Villa Gesell y Monte Hermoso solicitaron asistencia financiera a la Provincia para poder cumplir con sus compromisos salariales.

En paralelo, Axel Kicillof cerró la negociación con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), luego del segundo paro del año. Los gremios aceptaron la propuesta de una suba acumulada del 7% (5% en julio y 2% en agosto). El acuerdo descomprimió la tensión con los docentes, aunque no eliminó el desafío central que es sostener la actualización de los salarios públicos en un contexto de menores ingresos.

También en La Rioja el gobernador Ricardo Quintela reconoció dificultades para pagar el aguinaldo. Admitió que la caída de los ingresos había complicado la disponibilidad de recursos y estableció un cronograma que fue del 18 al 23 de junio.

En Tierra del Fuego, Gustavo Melella logró despejar las versiones que anticipaban dificultades para afrontar el medio aguinaldo, pero continúa el foco de tensión en las paritarias para el segundo semestre, especialmente en educación y salud.

El neuquino Rolando Figueroa, aunque más holgado financieramente que sus pares por las regalías hidrocarburíferas, no está exento de los reclamos salariales. Convocó a ATE, UPCN y al gremio de trabajadores viales a discutir la pauta del segundo semestre. Los sindicatos quieren más que la actualización automática por inflación.

Reunión de gobernadores en el CFI CFI

Tampoco en Mendoza, donde Alfredo Cornejo depositó el medio aguinaldo el 19 de junio, se cerró la discusión salarial. Hay negociaciones abiertas con ATE, que reclama un piso salarial superior y el blanqueo de trabajadores contratados, y con los profesionales de la salud nucleados en Ampros. En cambio, ya acordó con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el gremio de Vialidad Provincial y los funcionarios judiciales, que aceptaron un incremento de 11% en dos tramos.

El sanjuanino Marcelo Orrego negocia con los gremios docentes. En su última propuesta elevó del 4% al 6% la oferta salarial. Hay cuarto intermedio hasta el 13 de este mes.

En Santa Cruz, Claudio Vidal recién en la última semana firmó el acuerdo por la paritaria docente con un incremento salarial acumulativo del 17,8% entre junio y noviembre. En cambio, sigue abierto el conflicto salarial con la Policía y el personal del Servicio Penitenciario.

Ruidos en municipios

En Catamarca, Raúl Jalil cumplió con los estatales provinciales, pero debió poner en marcha un plan mixto, de subsidios y créditos, para que los municipios pudieran pagar sueldos y aguinaldo. Su par tucumano, Osvaldo Jaldo, otro “dialoguista”, subrayó el esfuerzo realizado para cumplir.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, en Córdoba y Santa Fe respectivamente, cumplieron con los tiempos del aguinaldo, pero en ambas provincias hubo municipios que registraron inconvenientes. En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.

Pullaro retomó las negociaciones salariales para definir los incrementos del segundo semestre; la discusión se centra en establecer nuevas pautas tras el vencimiento del acuerdo anterior, que otorgó un aumento semestral del 12,5%.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro Prensa Gobierno de Córdoba

En Chubut, el ministro de Economía Gustavo Paz admitió que se trabajó para reunir los fondos necesarios pero la Provincia pagó sin retrasos. Lo mismo sucedió en Salta, donde el titular de Finanzas, Roberto Dib Ashur, también aseguró que la administración provincial podía afrontar el pago del aguinaldo y asistir a los municipios que necesitaran apoyo.

En Misiones, Hugo Passalacqua, al momento de pagar el aguinaldo tomó una medida de cara al aumento de la morosidad: dispuso que el medio aguinaldo no sufriera deducciones por códigos de descuento para preservar el ingreso.

Leandro Zdero, en Chaco, también cumplió con el pago. Su administración ratificó hace unos días un nuevo convenio con la Nación que le permitirá acceder a un anticipo financiero de $50.000 millones.

En el caso de Santiago del Estero, Elías Suárez no solo pagó el aguinaldo sino que cumplió con la segunda cuota del bono de $1,2 millones otorgado en mayo. Desde su administración remarcaron que todas esas obligaciones fueron afrontadas con recursos propios.

Un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea había advertido el resquebrajamiento de las finanzas provinciales. Si los gobernadores hubieran mantenido durante el primer semestre el mismo nivel de gasto real que tenían un año atrás, el resultado fiscal consolidado habría pasado de un superávit equivalente al 1% del gasto total a un déficit del 2%.

Leandro Zdero, gobernador de Chaco Prensa Chaco

Las situaciones más comprometidas aparecen en Tierra del Fuego, Chaco, Chubut y Buenos Aires, mientras que otras jurisdicciones que habían mostrado equilibrio también comienzan a enfrentar mayores dificultades.

Con la colaboración de Leonel Rodríguez, María José Lucesole, Sofía Sandoval, Pablo Mannino, Germán de los Santos, Martín Boer y Sol Agusti.