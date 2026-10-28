Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán para la Presidencia, lejos de Milei y del kirchnerismo

Con fuertes críticas a Javier Milei y al kirchnerismo, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, referentes políticos de San Nicolás, anunciaron este miércoles que encabezarán un proyecto presidencial en 2027 con el partido Hechos, fundado el año pasado para competir en las elecciones provinciales. Uno de los dos será el candidato que encabezará la fórmula.

“No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, comienza el mensaje de los Passaglia. Apuntan directamente a los afectados por el ajuste libertario, con un guiño a la recordada frase pronunciada por Manuel Adorni cuando era jefe de Gabinete.

Lanzamiento presidencial de los hermanos Passaglia

El salto a la escena nacional estará respaldado por una estructura territorial enfocada en la provincia de Buenos Aires. Hechos aspira a presentar candidatos propios a la gobernación bonaerense, así como postulantes para las intendencias en los 135 municipios de la provincia. En 2025 habían competido solamente en la Segunda Sección Electoral (donde está San Nicolás): salieron terceros.

Además, definieron que ninguno de los dos hermanos competirá para la intendencia de San Nicolás. La familia Passaglia gobierna el municipio desde 2011, primero con Ismael José, luego con su hijo Manuel (hoy diputado provincial) y ahora con Santiago (desde 2023). Si bien tienen origen en el peronismo, en la última década fueron aliados de Pro y Juntos por el Cambio.

El lanzamiento se formalizó mediante un mensaje en el que ambos dirigentes alternan conceptos para fijar su posicionamiento político. Hicieron foco en el deterioro de la situación económica: “Milei llegó gracias a una motosierra. Supo romper muchas cosas, pero no sabe construir lo que viene. La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

A la vez, quisieron cortar cualquier especulación de acercamiento con la oposición peronista: “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”.

Al momento de definir el perfil ideológico de Hechos, los dirigentes nicoleños remarcaron su rechazo a ubicarse como una opción intermedia o de centro tradicional: “No venimos a caminar por el medio ni correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”.

De San Nicolás al país

El argumento central sobre el que se estructuró el lanzamiento remite a la experiencia de gestión en San Nicolás.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA

Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás.



Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo.



Vamos a hacer que tu… pic.twitter.com/CqHdivZbCJ — Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 28, 2026

“Logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor. Ya demostramos que hay otras formas de gobernar; de esa experiencia nació Hechos. La única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”, señalaron los Passaglia. El spot concluye con una premisa de cara a 2027: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina. Para eso estamos acá, no tenemos ninguna duda: los argentinos podemos vivir mejor. Los argentinos vamos a vivir mejor”.

La decisión de presentarse de forma independiente a la Presidencia se sustenta en el recorrido previo del partido bonaerense. Los Passaglia habían decidido tomar distancia de la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025.

En aquellos comicios bonaerenses de 2025 —desdoblados del calendario nacional—, los hermanos compitieron por primera vez con el sello propio de Hechos. La fuerza concentró su presencia en la Segunda Sección Electoral bonaerense, donde obtuvieron el 24% de los votos y alcanzaron el tercer lugar, resultado que les permitió ingresar representantes en la Cámara de Diputados provincial (banca que ocupa actualmente Manuel Passaglia).

Aquel desempeño en el norte bonaerense funcionó como el ensayo de prueba que aceleró los planes de expansión territorial para estructurar un espacio de alcance nacional, con la expectativa de posicionarse fuera de la polarización entre el Gobierno y el peronismo.

Se definieron en el video como “la única fuerza que no discute ideología. Traemos soluciones”.