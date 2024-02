Escuchar

En las cámaras de la Legislatura bonaerense, la tropa que desembarcó en las bancas de la mano del presidente Javier Milei volvió a exhibir las divisiones que la separan y que evidencia en los seis bloques en los que se agrupa. Los diputados provinciales liderados por Nahuel Sotelo Larcher difundieron un comunicado en el que se distanciaron de los senadores que tienen entre sus referentes a Carlos Kikuchi y Sergio Vargas a los que, sin mencionarlos, los acusaron de haber “traicionado a sus votantes”. El detonante de la disputa es la quita de fondos que dispuso el Gobierno sobre las arcas de la administración de Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento de Buenos Aires.

“Desde el bloque oficial de La Libertad Avanza manifestamos nuestro apoyo al presidente Javier Milei con relación a la firme convicción de sus medidas de gobierno tendientes a ordenar las cuentas y finanzas del Estado Nacional, evitando lo que podría ser la mayor crisis económica de la que se tenga memoria en la Argentina motivada en un enorme gasto público, hiperinflación y corrupción sin precedentes”, afirmaron los diputados en su comunicado.

Tras remarcar que seguirán “poniéndole límites y exponiendo públicamente cada medida comunista del gobernador Kicillof” y acusarlo de haberle quitado fondos a la Provincia cuando fue ministro de Economía nacional, el bloque La Libertad Avanza dejó su mensaje interno: “A los legisladores electos por las listas de la Libertad Avanza que han elegido traicionar a sus votantes, sepan que en esta nueva Argentina los traidores no tienen lugar, ni retorno” . Además de Sotelo Larcher, firmaron el documento difundido ayer Agustín Romo, Juan José Esper, Alejandro Carrancio, Gaston Abonjo y Ramon “Nene” Vera.

En declaraciones a la agencia Télam, Sotelo afirmó que los senadores “ingresaron por la lista de La Libertad Avanza”, pero después “se separaron por no seguir las ideas y desconocer la conducción nacional”. Remarcó que “ya no son parte y no son reconocidos ni por el gobierno nacional ni mucho menos por sus actos”.

¡Que quede claro! Apoyamos, acompañamos y trabajamos para que el camino emprendido por nuestro presidente @JMilei nos lleve a TODOS los argentinos, incluso a los que buscan poner palos en la rueda, al camino de la LIBERTAD! pic.twitter.com/pt7JvOmcPy — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) February 28, 2024

El comunicado de los diputados fue una respuesta a otro anterior que habían hecho público el lunes los senadores Kikuchi, Vargas y Silvana Ventura. En ese texto, indicaban que era “importante debatir esta cuestión [por el recorte del Fondo de Fortalecimiento de Buenos Aires] retomando el diálogo, propiciar consensos y respetar la institucionalidad” , y que “avanzar en una ejecución más eficiente del gasto público, como sostuvo este bloque al debatir el 29 de diciembre las leyes de emergencia y el paquete fiscal, debe ser nuestra prioridad”.

“El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Bonaerense se implementó en el año 2020 para paliar el déficit de la gestión provincial a costa de otro distrito. En igual sentido, la provincia de Buenos Aires aporta el 37% a la masa coparticipable. Solo recibe, aproximadamente, el 22% y la diferencia también se utiliza para otros fines que no son los de los bonaerenses. Esto es una realidad” , señalaron también los senadores Kikuchi, Vargas y Ventura.

Comunicado del Bloque de Senadores provinciales de La Libertad Avanza integrado por Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. pic.twitter.com/LSV4FBoVvi — BloqueLLA_SenadoBA (@LLA_SenadoBA) February 27, 2024

El bloque apuntado por la bancada de Sotelo Larcher está integrado por legisladores que acompañaron a Milei, pero se distanciaron. A fines de 2023, cuando se aprobó el endeudamiento solicitado por Kicillof, el bloque de Kikuchi, Vargas y Ventura aprobó en general la iniciativa, aunque rechazó artículos en particular.

En la Cámara de Diputados provincial, Sotelo Larcher lidera un bloque de 6 integrantes denominado “La Libertad Avanza”, mientras que 9 legisladores se agrupan en la bancada “Libertad por Siempre” bajo la conducción de Gustavo Cuervo, y hay un bloque unipersonal, el de Jazmín Carrizo. Guillermo Castello tiene otro bloque liberal, pero ingresó en 2021 a la Cámara, en la lista de José Luis Espert, sin integrarse luego a las bancadas que lo hicieron con la nómina presidencial de Milei. En el Senado provincial hay tres bloques: el que integran Kikuchi, Vargas y Ventura, el de Sebastián Pareja (ahora designado subsecretario de Integración Socio Urbana), y el de Betina Riva.

Carrizo, diputada que responde a la excandidata a gobernadora Carolina Píparo (también distanciada de Milei), sumó su opinión en la controversia interna. “Considero, al igual que lo expresamos durante toda la campaña junto a Píparo, que los fondos de las provincias no deben estar sujetos a los caprichos de ninguna gestión, ni darse ni quitarse por razones ideológicas y, mucho menos, según qué relación tenga la provincia con el presidente de turno ”, indicó. También señaló que Buenos Aires “es castigada” porque “es la que más porta al fisco y menos recibe”, pero sostuvo que es “lamentable que el gobernador Kicillof haga de este tema su agenda únicamente cuando el gobierno nacional no responde a su partido político”.

