Los libertarios de Javier Milei rechazan la convocatoria de Massa a un pacto político

“No cuenten con La Libertad Avanza”, afirma el texto a través del cual la fuerza que encabeza Javier Milei comunicó que rechaza la convocatoria de Sergio Massa a los jefes parlamentarios de la oposición para tratar de alcanzar “una agenda de consensos” en el Congreso de la Nación.

Fiel a su estilo, el diputado comunicó su decisión a través de sus redes sociales una vez difundida la convocatoria que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados. “Ningún consenso de la casta puede ser bueno para los argentinos de bien. De hecho el mismo ya existe porque todos comparten la importancia del rol del Estado; atentar contra la propiedad privada; la búsqueda de una economía cerrada; la destrucción de la moneda; y la defensa al delincuente y no a las víctimas”, dijo Milei en su Twitter.

“En rigor, todos esos acuerdos serán sobre una torta mucho más chica y donde los que se sientan buscarán no perder en el tamaño de la porción, por lo que siempre joden al que está fuera, esto es, el pueblo”, agregó Milei.

Massa busca plantearle a los presidentes de bloque en la Cámara de Diputados que hagan propuestas para crear un ámbito en el Congreso que se eleve por sobre las discusiones cotidianas, según informaron en un comunicado del Frente Renovador. Según fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja, la convocatoria se haría “los primeros días de abril” y estará focalizada en la transformación de planes sociales por empleo, la cadena de valor del litio, el aumento de las exportaciones, el medioambiente y la lucha contra el narcotráfico.

