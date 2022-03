Organizaciones piqueteras acampan hoy sobre la 9 de Julio para exigir la apertura de los planes sociales

Las calles del centro porteño serán nuevamente testigo de una importante demostración de fuerza de las organizaciones sociales de izquierda. Al igual que hace dos semanas, las agrupaciones que integran la Unidad Piquetera, con el Polo Obrero a la cabeza, realizarán un “acampe piquetero” sobre la Av. 9 de Julio , que comenzará hoy, a las 13.30, con una marcha hacia la sede central del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, según lo previsto, permanecerán hasta el viernes al mediodía .

La determinación fue tomada luego de una reunión que mantuvieron este lunes los dirigentes sociales con el ministro de esa cartera, Juan Zabaleta. Es que las organizaciones denuncian “la falta de respuesta a las necesidades de miles por parte del Gobierno”, al tiempo que aseguran que continuarán con el “plan de lucha” que votaron en el plenario nacional que tuvo lugar en Plaza de Mayo a mediados de este mes.

Organizaciones sociales corta la 9 de Julio frente a Ministerio de Desarrollo Social Silvana Colombo

“El gobierno nos volvió a dar la espalda”, sostuvo la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, quien además denunció ante LA NACION que el oficialismo “ajusta a los que menos tienen para cumplir las tareas con el FMI”. De acuerdo con la dirigente, eso a su vez se expresaría en tres políticas concretas: el recorte de altas al programa Potenciar Trabajo, la falta de mercadería en comedores populares y “la decisión a dedo de las unidades de gestión donde tienen que trabajar las y los compañeros”.

La respuesta por parte del ministerio que conduce Zabaleta no se hizo esperar. Sucede que, a contramano de lo que señalan los piqueteros, en Desarrollo Social afirman que sí existió un acuerdo tras el encuentro sucedido anteayer. Los puntos de coincidencia serían un reforzamiento en la política alimentaria y el compromiso por parte de las organizaciones de presentar “un plan de actividades laborales” para titulares de programas sociales, que sería financiado por la cartera y que permitiría la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para “fortalecer el trabajo en cooperativas”.

Organizaciones sociales marchan por el centro porteño Silvana Colombo

“Iban a acampar igual”, deslizaron fuentes del ministerio a LA NACION, las cuales también resaltaron que, desde su asunción en agosto pasado, Zabaleta recibió cuatro veces a las agrupaciones de la Unidad Piquetera. Siempre y cuando, no obstante, se cumpliera con una condición: que no haya cortes de calle, ya que los funcionarios aseguran que “un conflicto no se resuelve con otro conflicto”.

Lo cierto es que el verano que pasó escenificó el momento de mayor conflicto en el tirante vínculo que supo tejer la gestión del Frente de Todos con las organizaciones de izquierda que recurrentemente marchan a las puertas del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, sede de la cartera de Desarrollo Social. Sin embargo, los dirigentes aseguran que siguen abiertos al diálogo. “Esperamos que este gobierno recapacite ante las necesidades de las barriadas populares”, finalizó Sulle.