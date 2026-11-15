Estaban ahí y siguen estando en el mismo lugar con las mismas insatisfacciones, carencias y, sobre todo, con la misma orfandad. Pero ahora son mucho más visibles, tienen caras reconocibles y expresan voces audibles, que conforman un colectivo relevante y numeroso.

La visita papal los iluminó, los concentró, los puso en un primer plano inocultable, imposible de no ser visto. Los nuevos huérfanos de la política son una realidad de la ciudadanía argentina, que constituyen (o deberían serlo) un nuevo desvelo para el oficialismo que busca la reelección de Javier Milei y para la dirigencia de las distintas facciones partidarias o precandidatos sin partido que intentarán destronarlo en las elecciones presidencial del año próximo.

publicidad

publicidad

Todo indica que se trata de una actualización de la categoría socio-política que instituyó, a partir de los efectos de la crisis del 2001, el sociólogo Juan Carlos Torre, en su ya clásico trabajo titulado Los huérfanos de la política de partidos. Ese paper, que lleva como subtítulo “Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”, expuso cómo el “que se vayan todos” de entonces, afectó principalmente al noperonismo, pero dañó a casi todos. Un cuarto de siglo después los vacíos vuelven corregidos y aumentados.

Varios relevamientos de campo y encuestas realizados en los días previos y durante la hiperconvocante presencia de León XIV dan cuenta de la vitalidad y la envergadura de ese conjunto sólido y creciente de argentinos que dice carecer de representación político-partidaria, así como de liderazgos que inspiren y transmitan capacidades para satisfacer sus demandas y expectativas. Los orígenes y anteriores adhesiones político-partidarios de estos afligidos son notablemente heterogéneos. No se salva ningún espacio. El problema atraviesa el histórico clivaje nacional peronismo-noperonismo.

De esos trabajos, hay uno que alumbra un segmento social crucial para las próximas elecciones, que ya tuvo un protagonismo relevante en las casi dos décadas del kirchnerismo, hasta su agotamiento y desencanto, y que luego fue aún más clave para llevar a Milei a la Presidencia.

Se trata de los menores de 40 años, “que en 2027 van a representar el 52,9% del padrón electoral”, señala Lara Goyburyu, politóloga y directora ejecutiva de la Consultora Management & Fit (M&F).

En ese segmento es donde según los relevamientos de la consultora, más cayó la aprobación a la gestión de Milei respecto del resto de la población (-9,9 puntos versus 2,1 puntos) con la particularidad de que eso no se tradujo en una migración en bloque hacia ningún espacio o referente político. La ausencia o el vacío se llena de desencantados que no van a ningún lado, pero, como también quedó claro en estos días, no están ausentes ni desmovilizados. Solo que se mueven y reúnen por otras emocionalidades y racionalidades.

publicidad

publicidad

Así surge del análisis que hizo de la visita papal el sociólogo y director de Poliarquía, Eduardo Fidanza. “Concluir, al cabo de la visita del Papa, que nuestra política […] perdió toda capacidad de representación es un poco superficial. Tal vez pueda decirse, en cambio, que la clase dirigente es mediocre –no solo aquí sino en casi todo Occidente– y que el mensaje impecable, aunque retórico, de un líder moral la pone en cuestión, desnudando sus defectos e insuficiencia”.

Las principales y la mayoría de las demandas, como revelan todas las encuestas sin excepción, son de índole económica. No obstante, la insatisfacción o el desencanto no se limita a esa problemática.

Al respecto, Fidanza añade: “El futuro de Milei seguirá dependiendo fundamentalmente de la economía, de cómo se organice el peronismo y de su voluntad y capacidad de generar acuerdos políticos. Pero también será clave su capacidad para revisar su estilo de liderazgo. En ese sentido, la visita puede dejar una huella política. Puso en evidencia que existe una demanda de mayor sensibilidad, cercanía y contención que el Gobierno no debería subestimar. […) . Así, el Papa no representa una amenaza política directa para Milei, pero sí dejó expuestas algunas de sus vulnerabilidades”.

De tal manera, las categorías “kukas” y “ñoños republicanos” parecen resultar insuficientes para explicar, desdeñar o descalificar a los contradictores y críticos del oficialismo, sus políticas y sus modos. León XIV repuso en la agenda pública conceptos que Milei y el núcleo duro de sus seguidores habían logrado obturar eficazmente por méritos narrativos propios y por defecciones de sus adversarios.

Quien los expresara terminaba, por un lado, anatematizado en el bando del kirchnerismo, que pervirtió o banalizó esos principios, por lo general en beneficio de su constricción de poder político y económico. O, por otro, era arrumbado en el baúl de los liberales en lo político-social y (con sus más y sus menos) en lo económico, que por tibieza o inoperancia, perdieron la oportunidad de transformar la argentina y ponerla en el sendero del crecimiento y el desarrollo, con calidad democrática. La inclusión, la movilidad social ascendente, el respeto al otro, la moderación, la aspiración de progreso siguen siendo valores y no disvalores para los argentinos, aún los que no los practican, pero no encuentran cauces político-partidarios ni líderazgos creíbles que los encarnen.

publicidad

publicidad

Góndolas semivacías

Las antinomías mileísmo-antimileísmo y kirchnerismo-antikirchnerismo no explican el panorama político actual, no sintetizan los encuadramientos y referencias, ni resuelven las demandas sociales. Solo son útiles y funcionales a cada uno de los términos de esa ecuación, no a la sociedad.

Sin embargo, esa dicotomía encuentra sustento en la nitidez de cada polo, en la presencia dominante de sus exponentes y, actualmente, en la oferta política-electoral existente.

En la góndola de las elecciones presidenciales 2027 hay dos envases tamaño magnum, el de Milei y el de Axel Kicillof, y una botella de cuarto litro de Myriam Bregman. La novedad es que en el entorno de las grandes marcas asoman anuncios que proyectan algunas sombras, difusas sobre ellos. Por un lado, la cada vez más visible imagen de Patricia Bullrich y, por otro, los muy potentes fantasmas de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Alrededor de los productos ya exhibidos empezaron a aparecer algunas muestras gratis, de outsiders y aspirantes sin denominación de origen cierto, que nadie sabe si son experimentos de marketing o anuncios de lanzamientos.

Los encuestados responden, por lo tanto, en función de lo que tienen hoy disponible en el mercado, antes de que aparezcan los productos de estación (electoral). Un motivo más para sustentar la actual orfandad que habita en millones de argentinos y que nadie sabe si podrá encontrar algún producto que lo satisfaga o si volverá a optar por el que considera menos indigesto.

publicidad

publicidad

Asoma el factor Karina

Ante esa realidad, el Gobierno se aboca en lo inmediato al sellado de fisuras y a tratar de obturar el crecimiento de factores amenazantes antes que a la ampliación de su capital, tanto en lo superestructural como en la base política.

La carrera urgente por la eliminación o la suspensión de las PASO tiene ese objetivo, pero enfrenta el problema de que para conseguirlo no puede dejar afuera la segunda parte de la ecuación.

Los que deben prestarle los votos de sus legisladores quieren ser parte del futuro al que se los invita a contribuir, pero sin asegurarles participación concreta en eventuales ganancias. Muchos de ellos sienten que solo tienen garantizada la solidaridad en posibles pérdidas. Una variable inquietante en estos tiempos en los que la mirada crítica sobre el Gobierno aumenta y ya hay huérfanos del oficialismo, que potenciaron sus cuestionamientos a la luz de las palabras y las formas de León XIV.

Ese es el motivo de discusión que agita el interior del mileísmo y, más aún, el del karinismo, que ya tiene sus propias facciones, encarnadas en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, por un lado, y Diego Santilli, por otro. En ese debate de tácticas, no de ideas ni prácticas, el jefe de Gabinete ha recuperado cierta sintonía con el antikarinista superasesor Santiago Caputo, con quien en otros tiempos ha compartido intereses y acciones (políticas).

La hermanísima presidencial, en tanto, está cada vez más ocupada. En primer, lugar por la construcción de la reelección presidencial. Luego, por la ampliación de la representación partidaria y el anclaje territorial de LLA, motivo de algunos ruidos con aliados clave para el objetivo central. Allí descuellan los rompecabezas que debe armar en simultáneo con el radicalismo amigable y con el macrismo destratado.

publicidad

publicidad

Por último y mucho más recientemente, Karina Milei se abocado a una para ella inédita tarea. Ha empezado a ocuparse de sí misma o, mejor dicho, de la (re)construcción de su propia imagen, que se encuentra entre las de mayor negatividad del espectro político. Por ahora, el objetivo no es instalarla como una figura con proyección electoral, sino que la idea de sus asesores es que deje de ser un peso para la imagen del Presidente, ya suficientemente golpeada y con demasiados lastres. Otra etapa.

La instalación de la secretaria general de la Presidencial con nueva foto de perfil (sonriente y pretendidamente amigable) en sus cuentas de las redes forma parte del complejo proyecto de convertir a “Cruella de Vil” en “hada buena”. En la misma línea van algunas acotadas y cuidadas apariciones públicas (con voz), que tenderán a volverse más frecuentes.

A ello se suma la idea de seguir avanzado en algunas formas de exposición mediática, más allá de la relación con los comunicadores militantes de medios tradicionales y nuevas plataformas.

Ahí se inscriben, antes que entrevistas públicas, algunos off the record con periodistas considerados amigables. La experiencia determinará hasta dónde se avanza en esa línea. El tratamiento de la severa peroriodismofobia que padecen los hermanos Milen requieren de una terapia progresiva.

La multiplicidad de frentes expone la estrechez y las limitaciones de la estructura mileísta, lo que anima a algunos aliados, opositores y potenciales contrincantes a explorar opciones de construcciones alternativas a lo existente con pretensiones de pescar en el heterogéneo océano de los huérfanos, para sumarlos a alguna base propia.

publicidad

publicidad

En esa tarea están excambiemitas varios. Desde los más cercanos al mileísmo, como los amarillos, a los que el propio Mauricio Macri alienta a evaluar caminos alternativos, ya sea en pos de alguna opción propia o para negociar con el oficialismo desde una posición algo más robusta. También lo hacen exmacristas hoy definidamente opositores, que sondean en orillas y playas peronistas para preocupación del oficialismo libertario y de Pro.

Una de las exploraciones que miran con más interés karinistas y amarillos es la que tiene la singularidad de poner en disputa el bastión macrista porteño. En particular, tratan de dilucidar hasta dónde podrían avanzar algunas conversaciones entre Horacio Rodríguez Larreta y la facción peronista no kirchnerista que comanda en la Capital el expansionista Juan Manuel Olmos. Lo consideran una amenaza.

La reforma político-electoral que impulsa el oficialismo, cuyo proyecto final sigue escribiéndose al compás de las negociaciones que encabeza Santilli, entró en una etapa de definiciones y su resolución activará armados y desarmados electorales para adecuarse al calendario y las reglas de juego que emerjan finalmente.