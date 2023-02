Los obstáculos que enfrenta la Ley Lucio en el Senado

escuchar

La Justicia de La Pampa declaró culpables a Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigaíl Páez, por la muerte de Lucio Dupuy. El trágico final del niño de cinco años, ocurrido en 26 de noviembre de 2021, también impactó en el Congreso, donde la Ley Lucio , que busca capacitar a los funcionarios públicos para prevenir el maltrato infantil , ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Su futuro inmediato en el Senado, sin embargo, continúa en duda: el oficialismo pretende sancionar la normativa el 24 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, pero enfrenta al menos dos obstáculos: la falta de esquema definido de trabajo en las comisiones y la decisión de Juntos por el Cambio -que respalda la ley- a no dar quorum mientras continúe la embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema.

Fuentes del Senado le dijeron a LA NACION que el oficialismo impulsa una sesión en la Cámara alta para el viernes 24 de febrero, aunque no garantizan que la “ley Lucio” sea incluida en el temario, por lo que tampoco se descarta la posibilidad de que pase para la primera sesión ordinaria del año, pautada para principios de marzo.

El proyecto de ley fue aprobado en Diputados el 9 de noviembre de 2022, con 228 votos a favor (unanimidad de los presentes) y 28 ausentes. Entró a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también fue aprobado anteriormente por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “Ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Senado. La agenda incluye en total 28 proyectos de ley, pero solo registró avances significativos el debate de la Comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

La ley implica la capacitación de todos los actores claves en la detección, la reserva de identidad en las denuncias y campañas masivas de concientización. El pampeano Martín Maquieyra (Pro) y las diputadas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (Frente de Todos) impulsaron los proyectos que confluyeron en el texto votado en la Cámara baja.

El conflicto en el Congreso

Debido a la iniciativa del oficialismo para someter a juicio político a los miembros de la Corte Suprema, la oposición dijo en enero que no dará quorum en ninguna de las sesiones extraordinarias mientras dure la embestida contra el máximo tribunal. Eso obliga al Frente de Todos a reunir el quorum junto a sus aliados provinciales. O a Juntos por el Cambio a abrir un paréntesis en la decisión tomada. De lo contrario, quedaría bloqueado el tratamiento de la Ley Lucio. El panorama se ensombrece más si el oficialismo decide extender durante meses el proceso de juicio político contra la Corte, como proponen algunos integrantes del ala dura del kirchnerismo.

Desde el entorno de Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, confirmaron a LA NACION que no darán quorum en las sesiones. “Aunque no lo hemos hablado, no existiría rechazo general hacia la ley”, agregaron, sobre la Ley Lucio.

Maquieyra, uno de los autores del proyecto, le dijo a este medio que la Ley Lucio debería ser una excepción a la decisión tomada por la coalición opositora. “Esto va más allá de cualquier otra cuestión, necesitamos urgente el tratamiento de esta ley”, indicó. Además, aseguró que estaba prevista una sesión en el Senado con acuerdo de Juntos por el Cambio para avanzar con la votación pero que “por motivos políticos se cayó la sesión”.

Lucía Pereyra