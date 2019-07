Los pilotos redoblan su desafío al Gobierno con una nueva protesta en Aeroparque

Fuente: Archivo

Dos gremios aeronáuticos convocaron para hoy una movilización, lo que podría complicar la salida de vuelos; a raíz de las sanciones, dieron marcha atrás con la lectura de proclamas

Luego de una nueva escalada en el conflicto con los gremios aeronáuticos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas ( UALA) anunciaron que se movilizarán hoy a las 10, en Aeroparque. Aunque los sindicatos aéreos desafían al Gobierno con nuevas protestas, ayer decidieron suspender la lectura del polémico mensaje que critica las políticas aerocomerciales del oficialismo en pleno vuelo, frente al avance de las sanciones que impulsa la Casa Rosada. Aunque no está previsto para hoy un paro ni otras medidas de fuerza que ocasionen demoras en el servicio, los gremios no las descartan.

"Hay que ver las represalias que puede tomar el Gobierno y, obviamente, no se pueden descartar otras medidas. Pero, en principio, hoy no está previsto un paro, para no interrumpir el servicio ni entorpecer a los pasajeros. Se hará una movilización con panfletos que vamos a repartir, para continuar con la campaña de concientización a los pasajeros sobre las condiciones que atraviesa el sector", dijo a la nacion el secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

En una línea similar, fuentes de UALA explicaron a este diario que "la medida fue tomada en conjunto por APLA y UALA", y que "podría llegar a haber paros y asambleas". "Aunque no está previsto, tampoco podemos descartarlo", afirmaron.

También en el Ministerio de Transporte consideran que, por lo pronto, la movilización gremial no debería afectar el normal desarrollo de los vuelos durante el día de hoy. "En principio, no esperamos que haya demoras, ni cancelaciones, ni un paro sorpresivo", dijeron a la nacion fuentes de la cartera que conduce el ministro Guillermo Dietrich.

La movilización convocada para hoy surgió luego de que en los últimos días los pilotos leyeran por los altoparlantes de los aviones un comunicado en rechazo de la política aerocomercial del Gobierno. Mientras Aerolíneas avanza con sanciones a los pilotos, los sindicatos decidieron ayer suspender esa modalidad de protesta.

Al respecto, Mazzieri aclaró en nombre de APLA que "a partir de las 12 del mediodía [de ayer] se levantó la modalidad de anuncios en vuelo", reveló a la nacion.

Sin embargo, Pablo Biró, quien encabeza APLA, había dicho por la mañana, en una entrevista radial con FM Futurock, que "van a seguir las lecturas de comunicados en los vuelos" y denunció que el Gobierno quiere "censurar" su "libertad para reclamar".

En cuanto a UALA, el gremio que conduce Cristian Erhardt y representa a Austral, apuntó que "ya se ha cumplido el objetivo de concientización", explicaron en un comunicado oficial. "Dentro del trabajo de concientización propuesto en su oportunidad, tendiente a informar a los pasajeros sobre la crisis que vive el sector aéreo, informamos que queda sin efecto la modalidad de mensajes a realizar a los pasajeros", indicó UALA.

Sanciones

Al mismo tiempo que los gremios suspendieron la lectura del polémico comunicado, el Gobierno continúa con la confección de un registro de pilotos "infractores", que hayan leído el mensaje. El objetivo es identificarlos, para luego aplicarles sanciones, previo envío de una carta documento a cada uno de ellos.

Las denuncias las realizan los mismos pasajeros de Aerolíneas a través de una cuenta de correo electrónico, que fue lanzada anteayer. En un solo día, llegaron más de 30 denuncias contra los pilotos a la casilla de correo, según explicó a este diario Marcelo Cantón, director de Comunicaciones de Aerolíneas.

"Ya avanzó la creación del registro. Los casos son más de 30 y siguen llegando. Se están consolidando y completando los datos. Cuando esté el listado completo, comenzaremos a mandar las cartas documento", agregó Cantón, quien remarcó que en Aerolíneas "todavía no conocemos el alcance de las sanciones".

Los pasajeros de la línea aérea serán la pieza clave para que efectivamente se apliquen las sanciones a los pilotos, tal como buscan el Gobierno y la empresa.

Ayer se difundió en las redes un video en el que varios pasajeros en un avión de Aerolíneas repudian al piloto de su vuelo, luego de que leyera el mensaje contra la política aerocomercial del Gobierno. En el video, la voz del piloto leyendo el comunicado se pierde entre silbidos y quejas de los pasajeros descontentos.