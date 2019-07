Escaló el conflicto gremial con los aeronáuticos y no se descartan nuevas medidas de fuerza Fuente: Archivo

Alentados por el sindicato que conduce Pablo Biró, pilotos de Aerolíneas Argentinas leyeron a bordo un mensaje crítico de la Casa Rosada; la empresa anunció que aplicará sanciones

En los últimos días, pilotos de Aerolíneas Argentinas leyeron un mensaje crítico del Gobierno a los pasajeros a bordo de distintos vuelos. Mientras la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), gremio que orquestó la acción de protesta y que conduce Pablo Biró, amenazó con nuevas medidas de fuerza, la Casa Rosada vinculó el hecho con la campaña kirchnerista y afirmó que habrá sanciones para los pilotos. Lejos de cerrarse, el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos sufrió una nueva escalada.

"Les habla el comandante. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones o que se achican", dice parte del mensaje leído por los pilotos. La modalidad elegida por el sindicato no es una novedad. El año pasado, los pilotos ya habían leído un mensaje similar durante algunos vuelos.

Las críticas tampoco son nuevas. A comienzos de este mes, el sindicato había realizado un paro en oposición a la política aerocomercial del Gobierno, que cosechó el rechazo de un importante grupo de empresarios.

Fuentes del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, asociaron la medida de APLA con la campaña electoral del kirchnerismo. "Otra vez, Biró usa a los pilotos para hacer la campaña de Cristina Kirchner. El dirigente gremial, alineado con el kirchnerismo, ordenó a los pilotos leer mensajes a bordo de los aviones contra la política aerocomercial del gobierno nacional. Biró es el mismo que en un video llama a 'voltear' al Gobierno.Toman de rehenes a los pasajeros, que no pueden contestar esos mensajes opositores", afirmaron.

Además, la Casa Rosada no dudó en afirmar que aplicará sanciones a los pilotos, porque se trata de una falta que está prohibida por los reglamentos de la compañía y por normativas nacionales e internacionales de aviación. Ayer, Aerolíneas anunció que abrirá sumarios internos contra los pilotos que hayan incurrido en esta falta. También creó una cuenta de correo electrónico para que los pasajeros puedan denunciar, con el número de vuelo, a quienes hayan leído el mensaje. Con la información aportada por los pasajeros buscan confeccionar un registro de pilotos que suscribieron a la protesta, para luego enviarles cartas documento.

"Hoy [por ayer] a la mañana se les mandó un correo a cada uno de los pilotos de la compañía, recordándoles lo que se puede decir a través del sistema de audio del avión, que está reglamentado por ley. No se pueden emitir opiniones personales ni ideológicas", explicó a LA NACION el director de comunicaciones de Aerolíneas, Marcelo Cantón.

Está claro que no será la última medida de fuerza. "No descartamos ninguna acción. Nos cuesta mucho transmitir porque cuando hacemos una manifestación el Gobierno nos infiltra, nos manda servicios. Cuando hacemos estos anuncios en vuelo te denuncian penalmente. Si hacés asamblea te estigmatizan porque el reclamo es político. No te dan ninguna alternativa", dijo ayer Biró en una entrevista radial con El destape. Según el sindicalista, tomaron la decisión de leer el mensaje a bordo para "evitar las demoras en los vuelos" que ocasionan las asambleas y los paros.

Detrás del conflicto se esconde la polémica por la expansión de las aerolíneas low cost, que impulsa el Gobierno.