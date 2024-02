escuchar

En silencio desde que asumió Javier Milei el pasado 10 de diciembre aunque estuvo presente en el Congreso para el traspaso de mando, la exvicepresidenta Cristina Kirchner volvió al ruedo con un texto de 33 páginas. En ese descargo que publicó este miércoles 14, Día de San Valentín en el que dijo estar “enamorada de la Patria”, criticó con dureza el rumbo económico y la dolarización, como así también que el Presidente haya elegido para su staff a Luis Caputo.

En desacuerdo con el mandatario libertario, también consideró que la inflación se dispara por la falta de dólares y no por el déficit fiscal. Y a Milei le dijo no solo que no tiene parecidos con Donald Trump, sino que debería haber aprendido de su viaje a Israel.

A través de un repaso histórico, y segura de que la Argentina atraviesa su tercera crisis de deuda, la Presidenta además volvió a fustigar al macrismo -al que consideró el gran derrotado de la última elección- y envió un dardo a Patricia Bullrich por el manejo de la seguridad.

Resumen de los principales conceptos de Cristina

“La inflación en la Argentina se dispara ante la escasez de dólares y el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria”

“Viene al caso recordar, sobre todo para quienes militan la anti-política o sostienen que los problemas económicos de la Argentina los provocan los derechos laborales, que durante la dictadura cívico-militar estaba prohibida tanto la actividad política como la sindical. O sea: sin partidos políticos ni sindicatos, la Argentina se endeudó y la inflación escaló a niveles nunca antes conocidos”

“Durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal”

“El presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos [por de la Rúa], terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”

después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país” “La comprensión de que el excesivo endeudamiento en dólares es un condicionante insalvable para el desarrollo de la economía argentina y la administración responsable de ese problema permitió que la fuerza política que con apenas el 22% de los votos hizo presidente a Néstor Kirchner fuera reelecta para tres mandatos consecutivos completos constituyendo un hito, no ya en los 40 años de democracia, sino desde que la Ley Sáenz Peña instaló en 1912 el voto universal, secreto y obligatorio. La casualidad no es una categoría política”

fuera reelecta para tres mandatos consecutivos completos constituyendo un hito, no ya en los 40 años de democracia, sino desde que la Ley Sáenz Peña instaló en 1912 el voto universal, secreto y obligatorio. La casualidad no es una categoría política” “ En 2015 resulta electo como presidente Mauricio Macri, en lo que podemos identificar como la segunda coalición de partidos que llega al gobierno , esta vez con la UCR en un papel totalmente secundario. Comienza entonces el endeudamiento externo más cuantioso y vertiginoso del que se tenga memoria en toda la historia argentina”

, esta vez con la UCR en un papel totalmente secundario. Comienza entonces el externo más cuantioso y vertiginoso del que se tenga memoria en toda la historia argentina” “Desde el comienzo de su gobierno, Macri tuvo como objetivo la captura del Poder Judicial. Aplicó como método político el de la mafia ”

” “Con la llegada del FMI y la aplicación de sus recetas, se desataba nuevamente en la Argentina un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones que finalmente hizo fracasar el intento reeleccionista de Mauricio Macri, convirtiéndose en el primer presidente que lo intenta y no lo logra”

Cristina Kirchner se sacó fotos con las personas que se acercaron a la jura de Axel Kicillof

“El gobierno [de Alberto Fernández ] no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos (...) La movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular y a los modelos industrialistas en general, desaparecía”

en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos (...) La movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular y a los modelos industrialistas en general, desaparecía” “En 2023, y en pleno proceso electoral presidencial, el entonces ministro de Economía y candidato de la coalición de gobierno [por Sergio Massa] fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias . Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos dígitos y la interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación en la Argentina está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal”

. Como consecuencia de ello, a dos dígitos y la interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación en la Argentina está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal” “La coalición de gobierno del Frente de Todos tuvo un funcionamiento caracterizado por el apego irrestricto a la institucionalidad. El Presidente era quien tenía la última palabra y tomaba la decisión definitiva”

tuvo un funcionamiento caracterizado por el apego irrestricto a la institucionalidad. y tomaba la decisión definitiva” “Una fuerza política que dos años antes solo obtenía dos bancas de las 257 que componen la Cámara de Diputados, consagraba a ese binomio [Milei-Villarruel] como el nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Si bien Mauricio Macri y quien había sido la candidata a presidenta de su fuerza política [por Patricia Bullrich] llamaron a votar en el balotaje por el candidato libertario, el desplazamiento de los votos de esa fuerza hacia La Libertad Avanza igualmente se hubiera producido por el carácter marcadamente antiperonista de sus votantes”

como el nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Si bien Mauricio Macri y quien había sido la candidata a presidenta de su fuerza política [por Patricia Bullrich] llamaron a votar en el balotaje por el candidato libertario, el desplazamiento de los votos de esa fuerza hacia La Libertad Avanza igualmente se hubiera producido por “No fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei, resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades”

el que hizo presidente a Javier Milei, resulta insoslayable señalar el tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades” “Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda”

desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda” “El expresidente y actual candidato republicano en los Estados Unidos, Donald Trump , con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal : no sólo se casó tres veces, sino que tiene cinco hijos, pero ‘de dos patas’, parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad”

, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y : no sólo se casó tres veces, sino que tiene cinco parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad” “Lo más relevante del nuevo presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los ‘mismos de siempre’ no se podían obtener resultados distintos, produjo un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo. A él se le suma la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger ”

A él se le suma la reaparición como figura estelar de ” “El DNU 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y una reforma encubierta de la Constitución Nacional”

“ No sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta experiencia neoliberal . Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente como la de sus equipos colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció. Esto se desarrolla, además, en un marco económico y social de extrema gravedad”

. Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente como la de sus equipos colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció. Esto se desarrolla, además, en un marco económico y social de extrema gravedad” “Ni bien arribó al gobierno Milei decidió realizar una devaluación del tipo de cambio de 118%, la devaluación inducida más importante de la historia. Esta medida duplicó, en solo un mes, el índice mensual de inflación. Pudimos comprobar, una vez más, la íntima relación entre dólar e inflación”

del tipo de cambio de 118%, la devaluación inducida más importante de la historia. Esta medida duplicó, en solo un mes, el índice mensual de inflación. Pudimos comprobar, una vez más, la íntima relación entre dólar e inflación” “El nuevo gobierno solo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”

que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico” “La caída del modelo agroexportador que tanto seduce al actual presidente solo permitía vivir bien a reducidas minorías”

que tanto seduce al actual presidente solo permitía vivir bien a reducidas minorías” “Los principales crecimientos del PBI se produjeron durante los modelos industrialistas y donde la deuda externa era exigua (...) Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización”

se produjeron durante los modelos industrialistas y donde la deuda externa era exigua (...) Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización” “Capítulo aparte merece la cuestión del déficit fiscal y la emisión monetaria para cubrirlo como única causa de la inflación tal cual sostiene el Presidente en ejercicio y no pocos ‘analistas’ económicos. El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad”

y la emisión monetaria para cubrirlo como única causa de la inflación tal cual sostiene el Presidente en ejercicio y no pocos ‘analistas’ económicos. El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad” “El máster plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar, ni del de las privatizaciones de los años 90. El de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales”

no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar, ni del de las privatizaciones de los años 90. El de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales” “El volumen de inversión extranjera directa durante los 90 se explica por los dólares que ingresaron de la venta de las empresas del Estado, mientras que el período de mayor inversión extranjera directa que va del 2003 al 2015 se explica por la aplicación de un patrón de acumulación basado en la producción industrial, generación de valor de agregado y desarrollo de un fuerte mercado interno a través de altos salarios, sin venta de patrimonio estatal, con recuperación de empresas y generación activos como Arsat y el FGS, junto al desarrollo de un importante plan de infraestructura federal, además de pagar deuda externa y cancelar la del FMI. No fue magia, es política”

“Milei llegó a la Presidencia, pero el financiamiento no apareció. El que sí apareció como su ministro de Economía fue el “Messi” de las finanzas, Luis Caputo, endeudador serial en el gobierno de Mauricio Macri”

en el gobierno de Mauricio Macri” “Milei también despliega otra alternativa para dolarizar. Está licuando los pasivos remunerados del Banco Central y la base monetaria vía inflación; y espera que la recesión brutal que está provocando interrumpa la inercia inflacionaria e inclusive le permita realizar una nueva devaluación previa a la cosecha sin que el pass through a precios sea equivalente en términos porcentuales”

a precios sea equivalente en términos porcentuales” “El Presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel pero, sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad. Por supuesto la palabra ‘patria’ le es un concepto totalmente ajeno. Debería aprovechar su estadía en ese país para leer al poeta Shaul Tchernijovski, quien escribió que “el hombre no es más que un pequeño tramo de su tierra, el hombre no es sino la forma de su patria”, y comprender también que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente”

Asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, quien sonríe junto a Cristina Kirchner; Buenos Aires 10 de diciembre Aníbal Greco

Las conclusiones de Cristina

“La Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda. (...) Este proceso no ha alcanzado aún su clímax. Las medidas adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 2023, lejos de evitarlo podrían acelerar este proceso”

“Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, solo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO. Se conformó de esa manera un Poder Legislativo fragmentado donde el peronismo es la primera minoría en ambas cámaras”

“Otras fuerzas políticas que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”

cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan” “La presencia de funcionarios que también fracasaron durante la Presidencia de Macri ponen en contradicción un principio básico por el cual Milei logró el apoyo de la sociedad ante la lógica implacable de que con los mismos de siempre los resultados no pueden ser distintos”

“El presidente Javier Milei debería analizar seriamente que quienes fueron los amplios derrotados en los últimos comicios presidenciales intentarán condicionarlo desembarcando en las principales áreas de gobierno, e incluso tomar el control político y desplazarlo del manejo del Poder Ejecutivo si lo consideran necesario . Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas solo puede conducir a malos resultados”

. Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas solo puede conducir a malos resultados” “Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado y que no basta con la consigna del ‘Estado presente’ para resolver los problemas del país”

“No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. La escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”

y de la crisis argentina. La escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación” “No deja de resultar contradictorio y muy sorprendente que quien quiere cerrar el Banco Central para que los ‘políticos ladrones’ no emitan más pesos, porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacer frente al déficit fiscal -o sea a la deuda en pesos del Estado-, al mismo tiempo pretenda eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública pero ¡en dólares!”

para que los ‘políticos ladrones’ no emitan más pesos, porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacer frente al déficit fiscal -o sea a la deuda en pesos del Estado-, al mismo tiempo pretenda eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública pero ¡en dólares!” “Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral (...) Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse”

“En materia de seguridad debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado, o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad. Que no nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri d esignaron a cargo de la escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina”

debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado, o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad. Que no nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri d “El clima de insultos, escraches, descalificaciones y estigmatizaciones que se desarrolló durante el debate y aumentó exponencialmente a partir de la vuelta a comisión del proyecto de ley ómnibus presagia un escenario de violencia que comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico”

que se desarrolló durante el debate y aumentó exponencialmente a partir de la vuelta a comisión del proyecto de ley ómnibus presagia un escenario de violencia que comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico” “ Las provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes , decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 y que les están siendo ilegalmente retenidos. Esto no es ‘castigar a los gobernadores’, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 provincias”

, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 y que les están siendo ilegalmente retenidos. Esto no es ‘castigar a los gobernadores’, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 provincias” “Canjear recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el artículo 29 de la Constitución Nacional”

